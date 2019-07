Homicidio de Nini Yost: Para Ayala “no existen elementos probatorios en contra de Piccione”

La semana pasada, en El Departamental, te traíamos la palabra de la Fiscal Hemilce Fissore, quién luego de la reconstrucción del hecho, confesó que el juicio contra Jonatan Piccione se celebrará en el próximo mes de agosto. Ahora, días después, quién tomó la palabra es la defensa del mismísimo imputado por el homicidio, el Dr. Ayala, quién desde un principio planteó el caso como "un tema escabroso desde el punto de vista de la justicia, y no del punto de vista de la defensa, porque indudablemente es un hecho que ha tocado no solamente a la familia Yost, sino también a la población. Hay muchas personas que lo conocían a Niní y por lo tanto es sumamente importante ir apuntando a esta investigación a los cuales nosotros también estamos participando. Yo no lo llamaría la reconstrucción de un hecho, sino simplemente la reconstrucción de una manifestación de un testigo que, aparentemente, se dice que es un testigo, pero no es así", disparó Ayala y continuó; "Hay contradicciones fundamentales dentro de la misma causa y el Ministerio Público de la Acusación bajo ningún punto de vista reparó acerca de las contradicciones. Y esto es muy delicado porque nosotros estamos tratando en base a la investigación de un homicidio, que es un delito gravísimo y más de una persona conocida".

Ayala basa su defensa pura y exclusivamente en las declaraciones del principal testigo, el cual él considera que son falsas. "Hay manifestaciones del Sr. Vizgarra donde en primera instancia, él manifiesta directamente que esos son los elementos primordiales y primitivos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, es decir la declaración primaria de la persona que supuestamente lleva el conocimiento de la justicia de un hecho delictivo debe ser coherente, concordante, concomitante con cada uno de los hechos que se van marcando en base, no solamente a la investigación del Ministerio Público Fiscal, sino también a la manifestación de los demás testigos. Aquí el Sr. Vizgarra peca de falaz y me llama la atención las actuaciones del Ministerio Público de la acusación que no ha tomado en cuenta, independientemente que posteriormente se haya modificado, porque ellos están declarando bajo juramento como testigo, por lo tanto me parece muy superficial y considero a Piccioni como una víctima más dentro del proceso judicial y dentro de lo que es la justicia de Santa Fe", y añadió, "no tenemos los elementos necesarios para llevar a cabo la investigación acorde con la circunstancia y con la velocidad que este código procesal exige".

