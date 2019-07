“Nunca le reclamé algo a Bravo mi él me reclamó a mí”

Este domingo comenzaron las audiencias de medida cautelar por el homicidio de Ariel Bravo (45 años) en la noche del pasado martes. Por el asesinato, el viernes por la mañana, y por disposición de la Dra. Silvina Verney, Fiscal que trabaja en la causa, se detuvo a F.C, más conocido como León, a quién se le atribuyó la imputación por violación de domicilio y homicidio de Bravo, todo en concurso real.

Según el relato del Ministerio Público de la Acusación, el homicidio se consumó cerca de las 21.50hs, cuando el homicida ingresa al patio de la vivienda ubicada en el Bv. Botturi 464, Bravo se percata de ello y sale a ver qué pasa. Allí, el asesino ataca a Ariel con un cuchillo Tramontina, de 15cm de hoja, más 12cm de mango que además estaba adherido a un palo mediante el uso de una cinta de color negra. Acto seguido Bravo ingresa a su domicilio y se desploma en la cocina de su vivienda donde finalmente, lamentablemente, termina muriendo producto de dos heridas graves, una en la zona infraclavucular y otra en la región del tórax, pero además presentaba otras 5 heridas, en la región oxipital (cabeza), sufriendo también apuntación de algunos de sus dedos.

Como pruebas, además de las declaraciones, y tantos otros elementos, la Fiscal mencionó que se recolectaron el arma homicida, pelos, pedazos de telas y pedazos de plásticos, elementos que puede tener relación con la causa.

“Me declaro inocente”

Haciendo uso de su derecho a declarar, y bajo el acompañamiento del abogado Defensor, el Dr. Adrián Rocca, F.C expresó ser totalmente inocente, relatando que su día empezó cerca de las 9.30hs, que fue a trabajar a una obra municipal hasta las 18.30. Que una vez finalizada su jornada laboral regresó a su domicilio en una “bici” de color rosada, que se bañó y que con su amigo Juárez fueron hasta la casa de su suegra.

Una vez que regresó a su hogar, y por pedido de su mamá, fue a cargar combustible por “$70”, y después “fui a buscar a mi señora, donde estuvimos con facundo hasta las 2015hs aproximadamente”.

Además, el imputado relató que como su mamá estaba cocinando lasagña, fue a comprar queso. “En el kiosco había mucha gente y pedían ayuda para cobrar. Cuando volvía a mi casa me crucé con dos muchachos que iban en moto, miré un rato el partido y después me acosté. No salí más hasta el otro día, pero ya en el segundo tiempo me llegaban sms culpándome a mí de lo sucedido”.

Ante la interpelación de la Dra. Verney, mediante consenso previo, “León” aseguró que “en ningún momento fui a la comuna ese martes”, y que él no dependía laboralmente de Bravo, como así también negó que alguna vez él le haya reclamado algo a Bravo o que Bravo le haya reclamado algo a él.

Audiencia de prisión preventiva

Mañana lunes, 7.45hs se celebrará una nueva audiencia, esta vez la de medida cautelar, donde se conocerá si el imputado permanece, o no, detenido durante todo el proceso legal, si queda tras las rejas por tiempo, o si queda libre.