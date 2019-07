El homicidio de Ariel Bravo tiene un detenido por tiempo indeterminado

Un hombre de 32 años cuyas iniciales son FDC quedó en prisión preventiva sin plazo en el marco de la investigación por el homicidio de Ariel Eduardo Bravo cometido el martes 2 de Julio en San Guillermo. Así lo dispuso el juez Hugo Tallarico a raíz del pedido formulado por la fiscal Silvina Verney –a cargo de la investigación– en el marco de una audiencia de medidas cautelares llevadas a cabo el fin de semana y lunes en los tribunales de San Cristóbal. El lunes, en tanto, en una audiencia imputativa realizada también en San Cristóbal, la fiscal Verney le atribuyó a FDC la autoría de los delitos de violación de domicilio y homicidio, todo en concurso real.

Con un cuchillo

“El hecho que investigamos fue cometido el pasado martes minutos antes de las 22:00 en la casa en la que vivía la víctima y su grupo familiar ubicada en la avenida Botturi al 400 de San Guillermo”, relató la fiscal Verney en la audiencia. “El imputado ingresó al inmueble por un patio, y lo hizo sin la autorización de sus moradores. Por tal motivo, al advertir lo que estaba ocurriendo, Bravo salió a interceptarlo y fue agredido con un arma blanca de fabricación casera hecha con un cuchillo marca Tramontina adherido con cinta a la punta de un palo”, agregó la funcionaria del MPA.

Verney explicó que “con conocimiento y voluntad de lo que estaba haciendo, el imputado atacó a Bravo con el arma que tenía en su poder y le provocó dos heridas cortopunzantes y cinco heridas cortantes en distintas partes del cuerpo”. En tal sentido, la fiscal informó que “luego de sufrir las lesiones, Bravo pudo caminar herido unos metros hacia dentro de la casa y le dijo a una de sus hijas que llamara a la policía. Finalmente, cayó al piso ya sin vida en el sector cocina de la vivienda”.

Detención

El imputado fue detenido en horas de la mañana del viernes de la semana pasada en el marco de un allanamiento realizado –con la debida autorización judicial– en su vivienda ubicada también en San Guillermo. “Además de la detención del imputado, se secuestró ropa, tres teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación”, enumeró Verney.

“Me declaro inocente”

Haciendo uso de su derecho a declarar, y bajo el acompañamiento del abogado Defensor, el Dr. Adrián Rocca, F.C expresó ser totalmente inocente, relatando que su día empezó cerca de las 9.30hs, que fue a trabajar a una obra municipal hasta las 18.30. Que una vez finalizada su jornada laboral regresó a su domicilio en una “bici” de color rosada, que se bañó y que con su amigo Juárez fueron hasta la casa de su suegra.

Una vez que regresó a su hogar, y por pedido de su mamá, fue a cargar combustible por “$70”, y después “fui a buscar a mi señora, donde estuvimos con facundo hasta las 20.15hs aproximadamente”.

Además, el imputado relató que como su mamá estaba cocinando lasagña, fue a comprar queso. “En el kiosco había mucha gente y pedían ayuda para cobrar. Cuando volvía a mi casa me crucé con dos muchachos que iban en moto, miré un rato el partido y después me acosté. No salí más hasta el otro día, pero ya en el segundo tiempo me llegaban sms culpándome a mí de lo sucedido”.

Ante la interpelación de la Dra. Verney, mediante consenso previo, “León” aseguró que “en ningún momento fui a la comuna ese martes”, y que él no dependía laboralmente de Bravo, como así también negó que alguna vez él le haya reclamado algo a Bravo o que Bravo le haya reclamado algo a él.

Testigos habrían contradicho las declaraciones de FDC

Durante la audiencia de prisión preventiva, la Dr. Verney expuso y amplió los motivos por el cual se detuvo al imputado. Dentro de las pruebas que presenta la Fiscal, dice tener testimoniales de personas que lo vieron a FDC en la mañana del martes 2 de julio dentro del Municipio local, es más, una de las testigos habría dicho que lo vio en dos oportunidades, y en una de ellas hablando y reclamándole algo a Bravo que, de ser así, se contrapone totalmente con lo expresado por el imputado.

Además, según Verney, hay otros dos testigos que serían fundamentales para la resolución del crimen. Uno es un vecino (por cuestiones profesionales no damos los nombres de las personas que se las citó como testigos) que asegura haber visto a FDC corriendo por la ciclovía que une San Guillermo con el Pueblo Viejo cerca de las 22hs, que a una distancia no mayor de 3mts, está seguro que era esa persona, más allá que iba con una especie de capucha puesta.

El segundo testigo fundamental, y quién termina de incriminar al imputado, es "un amigo" del presunto homicida, quién expresó, ante la fiscal, que FDC le había confesado la autoría del crimen, y que luego lo habría amenazado con que si hablaba "lo hacía cagar también a él". Sobre este segundo testigo que mencionamos, vale la pena aclarar que ya se le había tomando testimonial en la mañana del 3 de Julio, donde había contado otra versión de los hechos y no había involucrado, en esa ocasión, a quién hoy está detenido.

Pruebas de ADN científica

Serán de vital importancia y seguramente podrán definir la causa para un lado y para otro. En la escena del homicidio se recolectaron pelos de color castaño oscuro, pedazos de tela verde, pedazos de plásticos, el arma homicida con manchas de sangre donde hay que ver si solo corresponden a Bravo o también hay restos de otra u otras personas, huellas dactilares y una huella parcial de un calzado que, no coincide con el tipo de calzado que llevaba Bravo en el momento que le dieron su muerte, y que sí coincidiría con un tipo de calzado que tenía entre sus pertenencias el imputado.

Además, durante la aprensión de FDC, y en un lugar (no precisado) de Pueblo Viejo, se secuestró una remera negra con rastros de sangre que, el médico bioquímico policial, ya sentenció que es sangre humana.

La defensa mantuvo su postura

“No hay elemento alguno que vincule a mi defendido con el crimen de Bravo. Todo el contenido tiene más que ver con la investigación que con la relación de mi defendido, solamente hay una declaración testimonial que lo compromete”, dijo Adrián Rocca, abogado defensor del principal sospechoso.

En el seno familiar de FDC afirman que en el día y horario en que ocurrió el crimen, el imputado se encontraba sentado a la mesa viendo el partido de Argentina-Brasil por la Copa América, contó el Defensor citando palabras de la familia del imputado.