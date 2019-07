San Cristóbal: ¿Qué hacer en las Vacaciones de invierno en la ciudad?

Actualidad 10 de julio de 2019 El Departamental Por

Durante el receso escolar de invierno, hay muchas actividades anuales que quedan en pausa durante dos semanas, cambian los horarios, las obligaciones y, si bien a los niños les gusta descansar y dormir un rato más, también necesitan divertirse y relajarse. Suele suceder que los más chicos se aburren rápido, las opciones en las localidades pequeñas no abundan y el clásico de los fines de semana es jugar en las plazas bajo el sol, cuando las temperaturas no son tan bajas. Plazas hay en todos los sectores de la ciudad para que los pequeños y los jóvenes se encuentren para jugar y tomar unos ricos mates, dejando un poco de lado los video juegos y no pasar mucho tiempo encerrados con la computadora o el celular.