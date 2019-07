La UCA alertó que la pobreza en Argentina alcanzó el 35%

Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), estimó que la pobreza en Argentina aumentó hasta casi llegar al 35 por ciento y destacó que en el país «todavía no hay una recuperación».

En declaraciones radiales, Donza dijo que las razones de esos valores «son varias. Durante los primeros meses del año, los aumentos de los alimentos fueron mayores al promedio general», y destacó que «todavía no hay una recuperación» de la economía.

Tras resaltar que el índice cercano al 35 por ciento –en marzo el Indec había exhibido un índice de 32 por ciento– «es mucho», Donza dijo que no había que minimizar «el efecto de la devaluación».

«Tenemos una economía que reacciona muy rápido con relación a la cotización del dólar. Cuando tenemos devaluaciones, que son muchas veces bruscas, tenemos subas muy grandes de precios y en un mercado de trabajo que está más precarizado», comentó en diálogo con FM Millenium.

En ese contexto, resaltó que los aumentos salariales son menores a los incrementos de precios. Por ese motivo, expresó que se debe contar con «una estabilización del tipo de cambio para que se estabilicen los precios», pero aclaró que «con eso no alcanza, es para que no empeore».

«Para que haya una mejora, los ingresos de las familias deben recuperar lo que perdieron», afirmó y estimó que »en el mejor escenario, se podría volver a valores de 2015, cercanos al 30 por ciento».

El próximo informe sobre índices de pobreza del Indec se conocerán en septiembre y abarcará los primeros seis meses del año.