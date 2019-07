Bellone se fue a Tucumán

Hacer bien las cosas como club tiene sus beneficios. El boca a boca en el fútbol es cada vez más importante y así lo hace saber Mauro Bellone, uno de los últimos refuerzos que sumó San Martín en esta etapa. «En el fútbol siempre se sabe qué institución hace bien las cosas y en el ambiente todos te hablan bien de San Martín», explica el volante en diálogo con LG Deportiva.

Pese al descenso en la Superliga, San Martín parece ser un club apetecible para los futbolistas. Hoy, los problemas institucionales y el atraso salarial parecen haber quedado en el recuerdo y a muchos futbolistas lo seduce llegar a La Ciudadela. «Yo fui compañero de Alejandro Altuna y cuando le pregunté, me dio las mejores referencias. Además, apenas llegué me di cuenta que acá sólo tenés que pensar en entrenarte y jugar», agrega el ex Colón, Flandria y Quilmes, entre otros clubes.

Bellone fue uno de los puntales fundamental en aquel «Canario» que, bajo el mando de Favio Orsi y Sergio Gómez, se consagró en la B Metropolitana y permaneció dos años en la B Nacional. Por eso, cuando los entrenadores lo llamaron para sumarlo a San Martín no tuvo que pensar demasiado. «Me decidí rápido porque este club es muy grande, se está armando muy bien y el objetivo es pelear por volver a Primera División», avisa el nacido en San Cristobal, provincia de Santa Fe.

El conocimiento que Orsi y Gómez tienen sobre él, su adaptación para cumplir múltiples funciones en el medio y el buen manejo de balón que tiene, facilitaron su llegada a Bolívar y Pellegrini.

En 2009, con apenas 19 años, Bellone irrumpió en la Primera de Colón como un interesante volante mixto que pintaba para ser una de las grandes revelaciones del fútbol argentino por ese entonces. Pero le costó sostener el nivel y los problemas institucionales con los que comenzó a toparse el «Sabalero» lo obligaron a buscar nuevos horizontes.

Así, transpiró las canchas del Federal A, de la B Metropolitana y la B Nacional; y en las últimas temporadas fue pieza clave en los planteles de Flandria y Quilmes. «El hincha se va a encontrar con un jugador que siempre de todo en la cancha», repite antes de explicar en qué sector se siente más cómodo. «Juego de volante central o como interno por cualquiera de los dos costados. Me gusta jugar por el medio, tratando de manejar bien la pelota», remata Bellone, que llegó seducido por un San Martín que