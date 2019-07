Por una integración económica, política y social “de igual a igual”

Dirigentes gremiales, políticos y sociales se reunieron este martes en Santa Fe convocados bajo el lema Cumbre de los Pueblos. Fue una respuesta del movimiento sindical y de los espacios que conforman el campo nacional y popular a la Cumbre del Mercosur, que se desarrolla en la capital provincial desde el domingo 14 y cerrará este miércoles 17 con la reunión plenaria de los presidentes de la región, entre ellos el argentino Mauricio Macri y su par brasilero Jair Bolsonaro.

Durante la Contracumbre, celebrada en la sede de Festram, los participantes plantearon su rechazo al preacuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con el argumento de que será utilizado como pretexto, por parte de los presidentes de la región, para avanzar en políticas de ajuste y flexibilización laboral que permitan mayor “competitividad” a las economías de los países sudamericanos.

Los parlamentarios del Parlasur Jorge Taiana y Julia Perié, la senadora nacional por la provincia de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun y dirigentes gremiales de la Argentina y de países vecinos debatieron durante toda la jornada en torno de los desafíos que plantea la renovada política exterior del Mercosur para los trabajadores, las pymes y las economías regionales. Entre otros, hubo representantes de la CGT, las dos CTA, la organización paraguaya Voces, el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay y la Central Única dos Trabajadores de Brasil.

Jorge Taiana –ex canciller del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner– planteó que la integración “sigue siendo un elemento conveniente y, además, imprescindible si queremos pensar en un desarrollo sustentable con justicia para la región. Nadie puede hacerlo solo. Ese no es el mundo donde vivimos. Este es un mundo muy duro: Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea están tomando volumen cada vez más complejo”.

Un anuncio electoral

Para Taiana, es imposible separar el anuncio del preacuerdo de libre comercio con la Unión Europea de los procesos electorales que atraviesan los países de la región, Argentina a la cabeza: “Tenemos este año elecciones en cuatro países: Guatemala, Bolivia, Uruguay y la Argentina. Va a ser decisiva la elección en la Argentina por la importancia relativa que tiene y porque, de alguna manera, va a inclinar hacia uno u otro lado el rumbo que va a tomar la región”.

El ex canciller aclaró que el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur es sólo un preacuerdo: “Nadie ha firmado nada. Es un acuerdo importante entre dos conjuntos muy desparejos. Hay una asimetría básica en la negociación. La Unión Europea es, en sí mismo, el grupo económico más grande del mundo. Por eso, alcanzar un acuerdo implica que tiene que ser equilibrado; eso significa que se tiene en cuenta un principio tradicional de las negociaciones comerciales internacionales, que es el trato diferencial para el sector de menor desarrollo. Mi impresión es que eso no se consiguió en este acuerdo. Este acuerdo se ha alcanzado porque el Mercosur ha dejado de exigir lo que los europeos se resistían a dar y ha dejado de defender lo que el Mercosur no quería entregar. Este es un acuerdo donde los europeos obtienen mucho y conceden poco y el Mercosur obtiene poco y concede mucho”.

Taiana entiende que hubo un apuro premeditado por parte de los actuales gobiernos de la Argentina y Brasil para anunciar un tratado cuya letra chica aún está en discusión: “Macri quiso firmar este acuerdo para poder mostrarlo en este proceso electoral y Bolsonaro porque está cayendo la opinión positiva sobre él. Lo bueno es que este acuerdo hay que pasarlo por los congresos y se lo estudiará seriamente”.

Además, el ex funcionario kirchnerista y actual parlamentario del Mercosur remarcó que este año, como anfitrión, Macri “ha cortado la participación de las organizaciones sociales en la cumbre y, por lo tanto, también este diálogo tan necesario entre sindicatos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil”.

En el inicio de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el canciller argentino Jorge Faurie y sus funcionarios hicieron hincapié en la necesidad de que el país avance en las reforma económicas pendientes (laboral y tributaria) para completar el proceso iniciado con las reformas previsional y de legislación sobre riesgos de trabajo. De ese modo, entiende el macrismo, la Argentina se podrá posicionar ante el mundo de una manera más competitiva. El horizonte, más allá de la Unión Europea, es lograr acuerdos similares con Canadá, Corea, Singapur y los países de la Efta.

Según el ex canciller Taiana, ese deseo oculta una serie de desafíos difíciles de resolver: “Para que esta integración sea exitosa es importante que no sea simplemente una burocracia técnica de las aéreas gubernamentales; la integración tiene que ser un proceso social y, sobre todo, político, por eso requiere de la participación de la ciudadanía”.

A espaldas del pueblo

La senadora Sacnun pidió “un debate político serio” en torno del acuerdo con el argumento de que “el pueblo argentino realmente desconoce cuáles han sido los términos de este acuerdo”.

Sacnun sostuvo que “este secretismo ha atravesado a la clase política, al sector de los trabajadores y también a los empresarios. Múltiples sectores económicos le preguntan al gobierno nacional cuáles han sido las tratativas, los acuerdos y las condiciones. No sólo se ha hecho a espaldas de los trabajadores, sino también de los sectores de la economía nacional”.

“No es casualidad –siguió la senadora– que sean los trabajadores los que pongan en la agenda pública el debate sobre este acuerdo comercial. Claro que nosotros queremos la integración con el mundo, pero queremos una integración de igual a igual. Pero lo cierto es que, desde que asumió Macri, se ha cargado todas las condiciones de igualdad que se habían generado en la Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina (Kirchner) para avanzar en la integración con otros países”.

Hacia un bloque activo

En otro tramo de la Cumbre de los Pueblos, Taiana planteó la necesidad de una integración efectiva que avance “cualquiera sea el signo ideológico de los gobiernos de turno”. Y explicó que “paradójicamente, en los últimos años, el Mercosur ha sufrido un proceso de desintegración con estos nuevos gobiernos. Nosotros a este tema lo hemos seguido muy de cerca desde el Parlasur. Porque si se va a tomar un compromiso con este acuerdo, lo que habría que hacer es lo contrario. Habría que dotar de una estructura profesionalizada y completa al Mercosur para que pueda garantizar que las normas se cumplan. Por eso es muy contradictorio decir que se quiere el acuerdo y al mismo tiempo decir que hay que flexibilizar el Mercosur”.

“Nosotros no queremos un Mercosur debilitado; queremos un bloque activo. No queremos que se lo haga retroceder a casi una zona de libre comercio. Los distintos sectores saben que, sin ese acuerdo de integración, va a ser muy difícil lograr índices de crecimiento económico de mediano plazo que solucionen los graves problemas de inequidad y desigualdad social”, concluyó el ex canciller argentino.

