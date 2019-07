Reconquista:Torneo Abierto de Fisicoculturismo y Fitness

Del Torneo Abierto participaron 35 deportistas de todo el país y el gran ganador fue Germán Ale de Santa Fe, que se quedó con el máximo premio al mejor físico del evento.

Resultados de todas las categorías

Categoría Junior

1° Renzo Salto

Categoría Promocional

1° Rodrigo Villalba

2° Abel González

3° Renzo Salto

Categoría Clasico talla baja

1° Rodrigo Villalba

2° Abel González

Categoría Clasico talla alta

1° Leandro Nievas

2° Maximiliano Mazzoni

Categoría Clasic Physique Junior

1° Lorenzo Calvi

Categoría Clasic Physique Senior

1° Leandro Nievas

2° Lorenzo Calvi

3° Horacio Pianalto

Categoría Men Pyshique Junior

1° Miguel Bochatay

2° Leonardo Micheli

3° Máximo Alegre

4° Israel Ramírez

Categoría Men Pyshique Máster

1° Miguel Vargas

Categoría Men Pyshique Senior TB

1° Ernesto Martinez

2° Miguel Vargas

Categoría Men Pyshique Senior TA

1° Marcos Cururchet

2° Enzo Roman

3° Miguel Bochatay

4° Israel Ramirez

Categoría Senior

1° Germán Ale

2° Leandro Nievas

Categoría Bikini Junior

1° Pamela Almirón

2° Daiana Vargas

3° Milagros Furlani

4° Ariana Antolín

5° Gisela Benítez

Categoría Bikini Senior TB

1° Pamela Almirón

2° Jenifer Bugliolo

3° Delia Silva

Categoría Bikini Senior TA

1° Daiana Vargas

2° Yael Cauri

3° Milagros Furlani

Categoría Wellness Junior

1° Melisa Toledo

Categoría Wellness Senior TB

1° Grisel Leguizamon

2° Melisa Toledo

3° Vanina Fernandez

Categoría Wellness Senior TM

1° Valeria Santucci

2° Evelyn Floritto

3° Griselda Brite

4° Fedra Feresín

Categoría Wellness Máster

1° Karina Ormos

2° Valeria Santucci

3° Griselda Brite

Ganadores

Overall Bikini: Pamela Almirón

Overall Wellness: Grisel Leguizamón

Overall Clasico: Leandro Nievas

Overall Men Pyshique: Marcos Cururchet

Overall "Copa Reconquista": Germán Ale

