San Guillermo: Fuertes acusaciones de la madre de Fabio Campos

La madre del sospechoso de asesinar a Ariel Bravo en San Guillermo, dijo por Radio Belgrano que su hijo no era culpable de ese crimen. Además afirmó que Fabio no se suicidó sino que lo mataron en la celda que ocupaba en la Alcaidía de San Cristóbal .

La madre del ya fallecido, Fabio Campos, afirmó por Radio Belgrano que a su hijo lo mataron en la celda que ocupaba en la Alcaidía de San Cristóbal. Norma Leiva, dijo que Fabio no fue el asesino de Ariel Bravo, porque él estaba conmigo. Según las informaciones a Bravo lo mataron alrededor de las 21,30 hs. y a las 22,30 hs. ya circulaban audios por whatsapp o en facebook acusando a Fabio, manifestó la mujer.

Acá están tapando algo y eso queda claro en las actitudes que tuvieron las autoridades. Ni la Fiscal, ni el Juez, ni la policía me avisaron oficialmente sobre la muerte de Fabio. Yo me enteré por facebook, por lo que llamé al defensor y me decía que no sabía nada. Mi hijo no se mató, me lo mataron, afirmó Norma.

Por eso pido que a mi hijo le hagan una autopsia porque estaba golpeado en la cabeza y en los testículos. Yo ví su cuerpo y le tomamos fotos. Incluso en un primer momento no me dejaban verlo, acusó la mujer.

El nos esperaba para el día siguiente, nunca escuché a Fabio decir que se iba a matar, por el contrario siempre le dije que lo iba a sacar de la cárcel porque era inocente. Incluso le comentó a mi nuera que había policías que lo estaban apretando. Eso demuestra lo que digo, subrayó Norma.

Agregó que en un primer momento, el amigo que estaba con él la noche del crimen, no lo incriminó pero después cambió el testimonio a partir de la apretada de la policía.

Norma dijo: "mi hijo jamás tuvo problemas con Ariel Bravo, ni con su familia. Siempre tuvimos una buena relación". Por eso vamos hacer una marcha este viernes desde las 17 hs. pidiendo justicia por mi hijo Fabio y por la muerte de Ariel. Ninguno de los dos se merecía esto.

Fuente: Radio Belgrano Suardi