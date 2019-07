Homenaje al Flaco "Cada día del amigo brindaremos en su nombre"  

"Claudio era el encargado de llevar el postre y los aperitivos, pero, desde que le diagnosticaron su enfermedad a principio de este año, no pudo asistir más. Seguía en contacto con nosotros, lo fuimos a visitar al hospital local el 9 de julio, día de su cumpleaños número 55" comentaba Héctor Nieva, integrante de la peña de amigos que compartía con Borgeanttino. La peña “Q.T.L.S.T.H.” se junta un día de la semana y reúne a un conjunto de Sancristobalenses de diversos oficios y edades.

Héctor Nieva fue el indicado por sus compañeros para hablar del Flaco en esta nota. Consternado todavía por la partida del amigo nos dijo "fue un golpe muy duro para sus seres queridos y para todos los que lo conocíamos, él fue una buena persona, con valores y con un trato de respeto y cariño hacia todas las personas con las cuales se relacionaba. Por su trabajo, al frente de una empresa de servicios de transporte "SILL" le permitió conocer mucha gente y durante años tuvo clientes fijos que siempre confiaron en él, porque el flaco tenía palabra" comentó emocionado el entrevistado y agregó, "enfrentó con entereza meses de lucha contra esa terrible enfermedad, “el flaco” dejó un vacío enorme. Fue un amigo excepcional y se fue el 20 de julio, el día del amigo, la ausencia es dolorosa pero el recuerdo estará siempre presente porque está dentro de los corazones de quienes lo quisimos". “La peña lleva diez años y el flaco está desde el primer día, por conocidos de conocidos nos juntamos a comer, tenemos integrantes desde los 25 a los 73 años. La verdad que la pasábamos muy lindo. Al flaco lo veía casi todos los días, era cliente de él, con un servicio impecable y confiable, y mi local era una sucursal de su oficina, venía a cebar mates y los clientes venían a retirar sus cosas. Charlábamos sobre cualquier tema, pensábamos igual, sobre todo en cosas para mejorar en San Cristóbal. La última vez que lo vi fue para su cumple, la esposa llevó torta al hospital y estuvimos charlando”, contó Tito Nieva. Tal como lo describe su amigo, “el flaco” era un excelente padre de familia, amaba a su esposa y a sus hijas. Durante años fue jugador de básquet en el Club Rivadavia, siempre estaba de buen humor, muy querido en la ciudad, y eso se reflejó en la cantidad de personas que expresaron su dolor por la pronta partida a través de las redes sociales.

En su trabajo diario como comisionista, principalmente a la ciudad de Santa Fe, era sinónimo de confianza y durante muchos años colaboró con El Departamental con muy buena predisposición. “Al transitar los años, cada uno de nosotros va conociendo gente y deja o no entrar en sus vidas, el caso de Claudio Leonardo es especial, porque es de esos que rápidamente lo adoptas como AMIGO, con buena onda, con un humor particular y alguna crítica constructiva. Dueño de miles de anécdotas en las noches de San Cristóbal, buenas y malas, también como ex ferroviario y empresario emprendedor. Él se autodefinía como ‘basquetbolista top y facha que competía con el mismo Echarri’”, dijo su amigo Héctor, quien lo recuerda con mucha cariño al igual que sus seres queridos.

Después de pelearla y darle batalla a su enfermedad durante meses, “el flaco” se fue el sábado 20 de julio, el día del amigo y sus amigos no lo van a olvidar nunca.

“No hay palabras para describirlo y menos suplantar su ausencia, la vida pasa tan rápido y nos va quitando seres queridos. Quedan en el recuerdo un montón de horas compartidas de una amistad genuina y cada día del amigo brindaremos en su nombre. El flaco estará siempre en nuestros corazones”.