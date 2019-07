La historia y los trabajos del herrero Guido Callicó  

El semanario es impulsor del arte en la región y es importante mostrar los trabajos de los artistas y, por supuesto, las historias que conllevan cada uno.

En esta oportunidad, Guido Callicó fue quien contó y mostró lo que hace como herrero y artista, tiene 30 años y vive en San Cristóbal. Desde su taller, que es su lugar de inspiración y motivación, relató cómo comenzó su vocación.

“Todo empezó con la escultura que hice del ‘hombre máquina’ que fue el detonador de esto, primero iba a ser para un cartel, pero, fue pasando el tiempo, fue quedando cada vez más lindo y terminó siendo una escultura que impacta cuando se ve por primera vez. Actualmente hago herrería en general, de todo tipo, para la gente, me metí con el interior del hogar y, de a poco, fue surgiendo lo de la artística, algo que a mí siempre me gustó como dibujar o la música”

A medida que fueron pasando los años, hace cinco de esa primera grandiosa escultura, se fueron presentando distintas oportunidades y participó en exposiciones en San Cristóbal y en Buenos Aires. No hay nada más gratificante que poder mostrar lo que uno hace, compartirlo con los demás y tener devoluciones sumamente positivas.

“Me tocó ir a exponer a varios lugares y había que renovar las esculturas. Para una exposición de ‘Halo Lunar’ hice una guitarra y cuando surgió la posibilidad de exponer en Buenos Aires con el artista Carlos Regazzoni hice la locomotora que está en el Museo de la Ciudad. Me gustan los desafíos y me pongo una meta tras otra para poder dejar algo, soy autodidacta y lo mío es prueba y error. Siento que si en una casa hay una cosa mía, hay una parte mía, porque se me va algo de mí en cada cosa que hago, todo tiene mucha pasión y amor”, dijo Guido.

La imaginación y la creatividad no tienen límites, por eso, ante cada idea o propuesta de un cliente, Guido busca la forma de realizarlas y todas tienen excelentes resultados. Para cada trabajo, utiliza diversos materiales y le gusta reciclar elementos, darle vida nuevamente.

Hace sólo unas semanas, culminó con un trabajo que tuvo gran repercusión en sus redes sociales, se trató de una hormiga de gran tamaño para una clienta de San Guillermo que quedó fascinada con el resultado.

“Andaba con muchas ganas de hacer un insecto o un animal y cuando la clienta me tiró la idea me encantó. La hice, le mandé fotos y ya está en su casa. Después de eso, me vine con dos trabajos más para San Guillermo, dos vaquitas de San Antonio y una escultura para San Cristóbal. La hormiga fue una mezcla de sensaciones, bastante particular, me pidieron un presupuesto y es algo difícil porque yo no sé cuánto tiempo lleva ni cuánto material”, comenzó explicando Guido sobre ese trabajo en específico y contó a dónde va de “shopping” para comprar los materiales que necesita, “voy a la chacharita a comprar cosas y capaz que voy entre cinco o seis veces porque voy llevando de a poco, a medida que van surgiendo las cosas, porque modifico, corto y pego”.

Tal como comentó, todas sus creaciones están realizadas con mucha pasión y el trabajo es personalizado, está solo en su taller y su objetivo es continuar creciendo día a día.

Para poder lograr sus metas, lo principal es apostar al arte y no quedarse en el intento sino que ir por más. En sus primeros pasos con la herrería, Miguel Zeitler fue su maestro principal, le enseñó mucho y tiene el gran gesto de reconocerlo.

“Con Miguel hasta el día de hoy me quito las dudas. Uno va aprendiendo de todo, he tenido colegas y amigos que por la experiencia me van dejando cosas. El arte es tiempo y trabajo, lo que tiene es que amplía a la persona, le hace cambiar la forma de ver las cosas y expresarse con los demás, el arte es muy nutritivo si lo sabes aprovechar”.

Quienes deseen visitarlo y conocer sus trabajos, Guido tiene su taller en calle Chacabuco 950, cerca de la escuela Manuel Belgrano, lo que también le permite interactuar con los chicos cuando van o salen de clases, lo que le genera mucha satisfacción.

“Saco las esculturas a la vereda, los chicos pasan y se interesan por las cosas, nos ponemos a charlar, se sorprenden y preguntan si anda el robot o si la guitarra suena y a mí me encanta. Hay que tratar de despertar eso en los niños, por ejemplo, a mi hijo Milo le gusta ir al taller, jugar con las herramientas y todos los niños se reflejan en los grandes, es importante el ejemplo que le demos y que le enseñemos sobre el arte”, concluyó Guido Callicó.