San Cristóbal: La faltante de motos, obras de gas y cloacas en la agenda del concejo

En primer lugar, los concejales se reunieron con el Ingeniero Assale para llevar a cabo un proyecto de reordenamiento en la ciudad y modificaciones del sentido de algunas calles para una mejor circulación del tránsito. La idea principal es que el transito sea más fluido y poder descongestionar determinados lugares como la zona de la escuela Nº 40 «Mariano Moreno», en los horarios de ingreso y salida de los alumnos.

«Tenemos un principio de solución, pero, para poder llevarlo a cabo necesita de una inversión. Para poder acomodar el estacionamiento sobre J.M. Bullo, donde estacionan de los dos lados y no se puede pasar, o se podría ensanchar la calle o se podrían hacer dársenas de estacionamiento frente al predio deportivo entre los dos edificios del colegio y lo mismo hacia el norte», explicó Julián Alloatti, presidente del Concejo.

Por otro lado, en una segunda ocasión, recibieron a la Secretaria de Hacienda del municipio, Andrea Valenti, debido a que ingresará al concejo un proyecto sobre un plan de pago de los impuestos municipales. Si bien hay distintas alternativas para sanear las deudas, este plan de pago se concederá por única vez y dentro de un plazo determinado. «No es una moratoria sino que es un plan de pago. No habría quita de nada sino que sobre el capital que se debe se cobraría una tasa de interés baja. La modificación que existiría en este plan de pago es a los impuestos que se deban una tasa de interés baja. Llega esta semana al concejo, la Secretaria nos explicó el tema a los fines que después podamos tratarlo y darlo a conocer porque tendrá un periodo vigente de 30 días», sintetizó Alloatti.

En tercer lugar, el Secretario de Gobierno del municipio, Germán Michlig también tuvo su encuentro con los concejales sancristobalenses y el tema especificó que se trató fue la faltante de motos del corralón municipal. Allí, los concejales le consultaron acerca de las investigaciones y sobre los sumarios administrativos iniciados anteriormente. Michlig manifestó que no existe ningún tipo de información hasta el momento y que el municipio iniciará una denuncia para que se investiguen los hechos.

Por último, en orden cronológico como se realizaron las reuniones, un representante de la empresa Winkelmann, responsable de las obras de gas y cloacas en la ciudad, les contó a los ediles sobre el avance de dichas obras y aseguró que llevan un buen ritmo de trabajo.

«Nosotros le manifestamos algunos problemas que vemos, a diferencia de la obra de gas, en la obra de cloaca observamos que las terminaciones no están siendo buenas, están demoradas o se tuvieron que hacer otra vez. Se debe a que la de gas iba más superficial y la de cloaca tiene que llevar una pendiente, lo cual a medida que avanza va bajando en el territorio y esto hace que con la lluvia no se pueda trabajar, pero estimar terminar para la fecha de entrega de obra».

Desde la empresa explicaron cuánto tiempo falta para que los vecinos se puedan conectar y por qué se retrasó la obra. «En barrio Belgrano y parte de barrio Mariano Moreno el problema que están encontrando es el cruce bajo las vías del ferrocarril, es complicado avanzar para conectar".