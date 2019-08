Pullaro afirmó que el caso Maxi Sosa es una deuda pendiente

El Ministro de Seguridad de la provincia dijo que pusimos mucho esfuerzo pero todavía no lo hemos encontrado y por eso digo que a cuatro años de su desaparición es una deuda pendiente de mi gestión.

En declaraciones a Radio Belgrano, el Ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, no dudó en afirmar que la no resolución del caso Maxi Sosa "es una deuda pendiente de nuestra gestión". La desaparición del niño, ocurrida en Ceres el 21 de diciembre de 2015, es una deuda porque a casi cuatro años no pudimos encontrarlo.

Hemos trabajado mucho, pusimos mucho esfuerzo, y si bien seguimos siendo optimistas de encontrarlo, es una deuda pendiente porque el hecho ocurrió a pocos día de haber asumido el cargo y todavía no lo pudimos resolver.

Consultado sobre las disputas entre la Justicia provincial y Federal para investigar el caso, opinó que estos tironeos generan problemas a la hora de resolver casos como éste.

Pullaro también habló del crimen de un joven de 21 años a manos de un menor de 15 en la ciudad de San Cristóbal. En ese sentido dijo que debemos tener una mirada similar a los tiempos de violencia que vivimos por eso creo que hay muchas leyes que cambiar para bajar los índices de violencia.

Muchas veces tenemos que dar respuestas sobre normativas que no nos permiten actuar como hubiésemos querido. Debemos llevar adelante los cambios en la Ley Penal Juvenil pero son cambios de fondo que a veces no podemos controlar, dijo Pullaro.

Fuente: AM1510