Lifschitz inauguró este sábado la 85º Expo Rural de Reconquista 

"A pesar de que estamos en un año complicado para la economía, el campo demostró su dinamismo, su capacidad de reacción y su competitividad. Y a diferencia de otras actividades, produce la movilización de las economías regionales, derrama en cientos de miles de puestos de trabajo, promueve desarrollo en el interior, genera arraigo y moviliza otras actividades económicas", explicó el gobernador. “Por eso, vale la pena detenerse a examinar cuáles son las barreras y dificultades que todavía hoy obstaculizan un desarrollo más importante del sector y fundamentalmente cómo logramos incorporar valor agregado, porque ese es el desafío que tiene hoy la Argentina”. “Para eso, más allá de estabilizar las variables de la macroeconomía, hay que apuntar al tema del financiamiento; las tasas que tenemos hoy hacen inviable el acceso al financiamiento al pequeño y mediano productor”. “Sabemos de las dificultades del norte de Santa Fe, hemos podido constatar de manera directa las problemáticas de las inundaciones y los desastre que produjo en la producción agropecuaria de la región. Hoy hemos superado gran parte de esas contingencias pero hace falta financiamiento para que los productores puedan volver a poner en marcha la actividad”. En cuanto al “tema de la logística, hemos encarado de manera serie la problemática de la infraestructura en la provincia, pero tener un proceso sostenido y continuo de construcción y mantenimiento de las infraestructura para ponernos al día después de 40 años de desinversión en nuestro país implica no solamente tener voluntad, vocación y decisión política. "Lo primero que hay que tener es planificación, lo segundo que hay que tener son proyectos, luego hay que conseguir financiamiento y finalmente vienen los procesos licitatorios y la ejecución de las obras. Para que este proceso se pueda sostener en el tiempo cómo política de Estado es necesario que todos los gobiernos planifiquen, y que se hagan de manera concertada con productores y organismos técnicos, para que no haya manera de cambiarlas gobiernos tras gobiernos”. “Y una vez que se ejecutan las obras hay que prever el mantenimiento y ésto es lo que les falta a muchas de nuestras infraestructuras; no es que no las tengamos sino que no se mantienen adecuadamente y se deterioran mucho más rápido de lo que deberían hacerlo”. "Con nuestros propios recursos y obteniendo financiamiento externo, hemos encarado un plan muy ambicioso de obras públicas. Vamos a invertir en estos cuatro años 100 mil millones de pesos, una cifra histórica para la provincia de Santa Fe”, destacó Lifschitz. “Y también hemos ejecutado una gran cantidad de planes y de proyectos de infraestructura, que van a quedar como un capital para la próxima gestión y vamos a dejar más de 500 millones de dólares de financiamiento externo ya gestionados, que solo falta que apruebe la Legislatura de la provincia”. Por último, el gobernador anunció que “el 4 de septiembre vamos a licitar la última etapa de las rutas provinciales Nº 3, entre Los Tábanos y el límite con Chaco; Nº 31, entre Intiyaco y Tartagal; Nº 32, entre Tres Bocas y Villa Ana; Nº 39, entre San Cristóbal y el río Salado; y Nº 36, entre Colonia Sager y Vera, con un presupuesto de 4500 millones de pesos”. “Estas obras se licitan con un mecanismo de financiamiento compartido, con una parte del monto a financiar por la provincia y el resto lo deben ofrecer con financiamiento propio los grupos que participen de la licitación”. “Por supuesto quedan muchas cosas por hacer, muchos desafíos por delante, pero también quedan en marcha muchas políticas de Estado que hemos puesto en ejecución con acuerdos legislativos y sociales muy amplios”. “Termino mi gestión contento de haber cumplido con la palabra empeñada, de haber hecho lo que dijimos con esfuerzo”, concluyó. En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Reconquista, Ángel Genovese, agradeció “a las autoridades porque siempre nos han acompañado. Estos cien años son muy especiales para la institución: cien años de trabajo incansable de gente que siempre apostó a la producción”. “El centenario invita a celebrar muchos logros, a reconsiderar muchos fracasos y a preguntarnos si a nuestro norte tan abundante le dimos la oportunidad de seguir creciendo. Este centenario es entender que tenemos una tarea por delante: comprometernos a seguir transformándonos en una gran región productiva”, concluyó. Por su parte, el presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Carlos Castigioni, resaltó “los avances, la cantidad de stands y el trabajo realizado” en esta nueva exposición y precisó que “en agricultura, nuestra provincia es la segunda en potencial productivo. Contamos con productores de avanzada que este año van a invertir más de 10 mil millones de dólares”. Por último, reconoció “el diálogo franco y continuo que los brindó el gobierno provincial”. Finalmente, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, manifestó que “es un honor haber sido invitado a participar de estos festejos y estar presenciando está excelente exposición rural”.