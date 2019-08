Miguel Lifschitz y José Carlos Odasso inauguraron la nueva sede del Club de Leones.

Los Leones son parte de una red global de servicio que atienden las necesidades de las comunidades locales y del mundo, porque comparten una firme creencia de servir a su comunidad. “Estamos celebrando un hecho auspicioso: la inauguración de este Centro de Servicios y la próxima habilitación del Centro de Estimulación Oftalmológica que va a cumplir un rol fundamental para asistencia de niños y personas que tienen problemas de visión”, precisó Lifschitz. “Esto no hace más que confirmar el trabajo permanente y sostenido de esta institución por el bien de la comunidad”, destacó el gobernador, y resaltó que “para el gobierno de la provincia de Santa Fe es muy importante contar con instituciones de estas características, que nos permiten trabajar en conjunto, llegar a lugar y prestar servicios que el Estado no podría cumplir. Para esto es indispensable el compromiso de la sociedad civil organizada, como Los Leones”, resaltó. En tanto, el presidente del Club de Leones de Reconquista, José Carlos Odasso, señaló que “hoy es un día de jubilo y de mucha satisfacción por conformar nuestra sede social, la casa propia. Somos un Centro Leonístico de Servicios y a partir de esta obra queremos multiplicar los servicios para el bien de nuestra comunidad”. “Sabemos que el Estado no puede solo y el valor del voluntariado tiene que tener mayor presencia en las comunidades. Cuando los vecinos se prestan a servir, junto a sus instituciones, se logran frutos importantes”, concluyó Odasso. Por su parte, el intendente de la ciudad de Reconquista, Enrique Vallejos, felicitó “al Club de Leones, porque en nuestra ciudad, a través del tiempo, puedo mostrar su servicio a la comunidad” y manifestó el “orgullo de haber podido continuar con un trabajo iniciado en la gestión anterior, a pesar de ser de otro signo político. Esto no es menor, porque nos enseña a seguir trabajando para la comunidad y no sólo para un sector”. El senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, agradeció al “gobernador la visita a nuestra región, una vez más” y destacó a “esta institución que hoy está cumpliendo 55 años con una gran capacidad para transformar las dificultades en oportunidades”.

PRESENTES

También participaron de los actos, los ministros de la Producción, Alicia Ciciliani, y de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; el diputado Héctor Gregoret; y los intendentes de Reconquista, Enrique Vallejos, de Avellaneda, Dionisio Scarpín, y de Malabrigo, Amado Zorzón. Además, estuvieron el concejal rosarino Enrique Estevez; el coordinador de la Región 1 Nodo Reconquista, Raúl Medina; y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Reconquista, Santiago Murphy.