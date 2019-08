Tasa municipal: el concejo aprobó una moratoria

A raíz de esto, se elaboró un proyecto que fue aprobado por unanimidad en el concejo y se trata de un plan de pago especial que tendrá vigencia durante el mes de agosto, es decir, por única vez.

La ordenanza propone tres alternativas para sanear las deudas de la tasa municipal, tanto para pagos de contado como para pagos financiados.

La Secretaria de Hacienda junto al Intendente Horacio Rigo detallaron las diferentes opciones y quienes estén interesados deben acercarse al municipio para consultar acerca de las mismas.

En el caso de pago al contado, se realiza una bonificación del 80% la tasa de interés. En cuanto a las cuotas, existe la opción de abonar hasta en seis cuotas iguales y consecutivas, el interés se reduce al 50% y no se cobra interés por financiación. La última propuesta es para abonar hasta en doce cuotas con el interés del 50% bonificado e interés del 1% en financiación.

Este plan de regularización del impuesto municipal incluye todas las deudas vencidas al 31 de julio del 2019.

«Cuando invitamos a los vecinos y les explicamos que dependemos del cobro de nuestros tributos nuestras tasas y derechos, se acercan y tratan de pagar. Hemos tenido varias reuniones con los concejales, lo han visto con buenos ojos, por eso, la ordenanza salió por unanimidad. Realmente hay una preocupación en la baja en la recaudación municipal, como lo es a nivel provincial y nacional», explicó el intendente.

La tasa municipal que abonan los habitantes de la ciudad se destinan para diversas cuestiones como los servicios en general y el pago de haberes, entre otras. Frente a los aumentos de precios, como es el caso del combustible, esos recursos son necesarios para cubrir las demandas de los ciudadanos. Con respecto al precio de la tasa, se estima un promedio de $300 mensual por contribuyente.

«Es muy difícil cubrir todos los servicios cuando se recauda muy poco, no hay una quita en el capital, porque si no estaríamos contradiciéndonos con aquellos que vienen todos los meses y hacen un esfuerzo para poder pagar. Esto es una reducción en los intereses de financiación. Creo que hay facilidades, le pedimos a los vecinos un esfuerzo, la cosa es difícil y necesitamos del apoyo de todos para seguir trabajando, queremos seguir cumpliendo con todos los servicios de la mejor manera posible», agregó Rigo.

Además de solicitar un sacrificio y un esfuerzo de los habitantes para regularizar la situación de sus impuestos, el intendente agradeció a quienes pagan todos los meses y los alentó a que continúen haciéndolo.

Pavimentación de calles

Por otro lado, en la entrevista brindada al semanario, el intendente de San Cristóbal confirmó la firma de un convenio para recibir más de diecisiete millones de pesos para la construcción de dieciocho cuadras nuevas de asfalto en distintos barrios de la ciudad.

Los fondos que recibe el municipio serán transferidos a la empresa Lucca Materiales que ganó la licitación de la obra.

El dinero será destinado únicamente para la compra de los materiales y el municipio deberá proveer de las maquinarias y la mano de obra.

La primera calle que contará con pavimento será Ameghino entre Pueyrredón y Caseros, frente a la escuela Juan Bautista Alberdi en barrio José Dho.

«Tenemos una expectativa grande que el vecino se acerque, que pueda pagar esa nueva obra y con eso hacer como si fuera un fondo o una retribución para seguir haciendo pavimento que sabemos que mejora la calidad de vida de los vecinos, mejora en el tema servicios del municipio porque no hay que regar las calles ni arreglar los pozos. Las calles están repartidas en todos los barrios de la ciudad, donde todos van a recibir un poco de este pavimento y la idea es seguir trabajando en esto».

Con respecto al barrio San José que es el único sector de la ciudad que no posee ninguna calle de pavimento, sino que son todas de ripio, hasta el momento sigue siendo una deuda pendiente para el municipio. El proyecto fue presentado pero todavía no hay ninguna respuesta al respecto.

«Sabemos que estamos a pocos meses del cambio de gobierno y ojalá que lo saquemos. Eso no quita que con el nuevo gobierno sigamos gestionando para que en algún momento San José, que es un barrio que crece y está muy lindo, pueda tener pavimento como todos los demás barrios que se lo merecen», cerró el intendente Horacio Rigo.