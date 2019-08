El merendero de B° Palermo cada vez con más chicos

La iniciativa comenzó con el hijo de Jésica, quien advirtió que sus amigos no tomaban por la tarde la merienda. Le pidió a su mamá que incluyera una taza de leche más para los chicos y así se armó rápidamente el merendero.

Jesica es la mamá muy joven que abrió las puertas de su casa para convertirla los días sábados y domingos en un espacio para hacer la leche chocolatada y algunos días de la semana para almorzar.

«Comencé a trabajar para el merendero porque mi nene me pidió la leche para sus amiguitos porque no tenían para comer. Empezamos con 20 chicos y ahora se sumaron más, vamos por los 65, los fines de semana les doy de comer los sábados y domingo y feriados y de sábados a miércoles les doy la merienda a las 16» resumió Jesica.

Este fin de semana el Grupo de Peña YQTLSTH de San Cristóbal colaboró con la leche, cacao, azúcar y tortas para tener una merienda muy rica. La iniciativa fue del grupo de amigos que además de compartir diferentes comidas decidieron colaborar con Jesica y su marido para que alrededor de 60 niños cuente con una sabrosa merienda.

No es fácil brindar almuerzos y meriendas para tantos niños, Jesica y su marido optaron deshacerse de objetos, ropa que ya no usaban para que los platos de comida no falten.

«Para juntar la plata, empecé vendiendo mi ropa, mi marido vende chatarra y con eso sacábamos para el mate cocido o la leche y después empezó a ayudarme Pamela Brillada y Silvana Aranda. Hoy la gente de la peña trajo todo ellos para hacer la merienda, recibimos mucha colaboración, ahora mi marido vendió el auto porque necesitamos armar el techo nuevamente, los días de lluvia se llueve todo y no tenemos donde darle de comer a los chicos» detalló Jesica.

La iniciativa del grupo de peñas puede ser imitada y siempre el merendero tendrá las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de colaboración. El número de teléfono al cual se pueden comunicar: 03408 430896.