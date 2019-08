Ceres: Dupouy dijo que hará auditoria a la gestión Busquets

Con respecto al pedido publicamos los puntos que Dupouy pretende que el ejecutivo aporte para la transición:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de poder dar comienzo al proceso de transición de autoridades políticas en el ámbito del Departamento Ejecutivo de la Ciudad de Ceres.

En tal sentido, cabe señalar que el suscripto tiene toda la buena voluntad y predisposición para colaborar y cooperar en que el proceso de transición mencionado se desarrolle dentro de cauces adecuados, sin obstaculizar acciones ni de la gestión saliente, ni de la gestión que comenzará el día 10 de diciembre del corriente año.

En ese orden en una primera instancia y como paso previo y necesario para delinear otras acciones, por medio de la presente, le solicito formalmente, de acuerdo a su requerimiento, la siguiente información.

a) Nómina de autoridades y personal de la planta permanente, que según obra en Ordenanza N° 1577/2019 de Presupuesto para el 2019 en su Art. 6, se fija en 162, como así también la nómina de personal en su carácter de transitorio, incluyendo consultores, pasantes detallando sus respectivas funciones, posición en el escalafón, fecha y modo de ingreso a la Administración Municipal

b) Detalle de la situación financiera global de la Municipalidad de Ceres, con detalle de la situación particular de todos sus órganos que según se refleja en el Presupuesto mencionado en pto b. se espera para 2019 un superávit de $ 29.958,37 (Art. 4). Información sobre la ejecución presupuestaria 2019 al día de la fecha y respecto a si se ha realizado auditoría o instancias de control externo o interno durante su gestión a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal. En caso que se hayan realizado efectivamente las instancias de control señaladas, acompañe copia de los respectivos resultados que hayan arrojado.

c) Detalle de toda la deuda Pública documentada de la Municipalidad de Ceres.

d) Detalle documentado de todos los reclamos administrativos con contenido económico y procesos judiciales en los que el Estado Municipal sea parte. En ambos casos se solicita se especifique el estado de cada trámite

e) Detalle de la totalidad de procedimientos de selección de contratistas en trámite tendientes a procurar la adquisición de bienes y/o servicios, o la construcción de obras públicas o la concesión de servicios públicos que se encuentren en curso y en las que aún no se haya dictado el acto de adjudicación correspondiente. Asimismo, se especifiquen particularmente todos aquellos casos en que se encuentren llevando adelante contrataciones directas, identificando proveedores y actos administrativos en los que se especifica la necesidad de contratación.

f) Contratos administrativos en ejecución. Detallando tipo de contrato (provisión, obra pública, concesión de servicio público, concesión de uso del espacio público, etc.) estado de la ejecución contractual y toda la información correspondiente para conocer cabalmente la situación concreta de cada uno de los contratos de referencia.

g) Inventario de la totalidad de los bienes (muebles o inmuebles) de propiedad de la Municipalidad de Ceres.

h) Detalle de la totalidad de subsidios, ayudas o beneficios otorgados tanto a personas humanas como a jurídicas en los últimos tres (3) años de gestión.

i) Detalle de juicios en los que la municipalidad oficie como parte (sea querellante o demandada) indicando número de expediente, juzgado en el que se tramita e instancia procesal en la que se encuentre.

j) Informe de los procesos administrativos encausados desde su Secretaría de Hacienda, identificando a los contribuyentes y estado procesal de los mismos.

k) Detalle de la ejecución mensual del presupuesto del año en curso.

l) Por otro lado, solicitamos tenga a bien considerar nuestra participación en la confección del presupuesto para el año 2020.

No obstante, los puntos señalados no son taxativos sino meramente enunciativos y a partir del análisis de la información que se remita, quedamos abiertos al diálogo para profundizar, ampliar o añadir cualquier información vinculada a la gestión municipal que pueda resultar de interés para el proceso de transición precitado.