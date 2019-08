San Cristóbal: Crean una ONG con el fin solidario del trabajo

Una gran iniciativa surgió desde un grupo de personas que integran una ONG (Organización no Gubernamental) y forman parte del Proyecto «Una vida con propósitos».

Este proyecto tiene un fin solidario porque ayuda a personas que necesiten trabajar, creando fuentes de trabajo y, a su vez, busca colaboradores que ayuden a solventar gastos con el mismo.

En la ciudad de San Cristóbal y en la mayor parte del país, la crisis económica está afectando considerablemente, por eso, surgió esta iniciativa ante la necesidad de muchas familias de trabajar y poder tener una vida digna. La sancristobalense Evelyn Belizan, quien forma parte de la ONG explicó de qué se trata y de qué manera se pueden sumar las personas.

«Hacía falta fuentes de trabajo y la gente no tiene ni el medio, ni las ideas para poder hacer algo para salir adelante. Entonces queremos crear oficios o con gente que ya lo tiene y quiera engancharse puede hacerlo a través de este proyecto. Lo que trata de hacer es que la gente reciba su plata trabajando ella misma, pero, darle la idea, los materiales y las herramientas y lo único que tienen que hacer es ir».

La organización ya tiene conformada la comisión, sólo resta terminar con los papeles correspondientes y comenzar a trabajar con los interesados.

Las personas que tengan conocimiento en cualquier tipo de oficio se pueden acercar y consultar, en el caso de no tener uno, también lo pueden hacer y aprender. Allí les brindarán las herramientas necesarias para poder desarrollar distintos tipos de labor.

En este proyecto existen dos grupos de personas, el primero que son los beneficiarios, es decir, las personas que trabajarán y el segundo que son los colaboradores, quienes aportan el dinero para poder llevarlo a cabo.

Como objetivo final, el grupo planteó la idea de crear pequeñas cooperativas de trabajo, como por ejemplo de costura, cocina, clases de albañilería, electricidad y huerta. Además, fabricar combos para cumpleaños o fiestas como tarjetas, mantelería y adornos.

«Empezamos a buscar gente que quiera colaborar monetariamente con esta ONG y ya hay algunas que están convocándose como beneficiarios. La gente con la que charlamos está muy contenta por el tema de poder darles a ellos los materiales, las herramientas y las clases para aprender y, a la vez, que reciban su dinero», contó Evelyn.

Estas son oportunidades que se presentan, en donde existen personas que tienen muchas ganas de ayudar a los demás, porque son solidarias y generan que las puertas para una posible salida laboral estén abiertas. Lo fundamental es poder trabajar entre todos y cada uno aportando su granito de arena.

Quienes deseen sumar y colaborar pueden hacerlo a través del teléfono (03408)-15687084 o contactar por Facebook a «Eve Belizan».

«Por ahora nos reunimos los días viernes a la siesta y los miércoles. Queremos que la gente se acerque, tenemos unas fichas para completar con sus datos, con sus horarios disponibles, con las clases que quieran tomar y tenemos como un trueque de trabajo, intercambiar cosas como materiales, por ejemplo puede ser una chapa que le pueden sobrar a alguien y se intercambia por trabajo», sintetizó la integrante de la ONG.