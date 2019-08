Suardi: Mateo Butto presenta "Heridas del Corazón"

Mateo Butto comenzó su romance con la música en el año 2016, la presentación en un Pre Cosquín en Morteros y la aprobación de la gente lo motivó para continuar con su carrera.

El próximo 9 de agosto presentará «Heridas del Corazón» en el centro de la ciudad de Suardi, la confortable sala Estrada. «Estaremos presentando mi primer material discográfico, es todo un desafío, es algo nuevo. Presentaremos un show con todo el nivel que requiere este tipo de prestaciones. Me acompañarán 6 músicos, tengo una banda contratada de Morteros y quienes siempre me acompañan un músico de la localidad de Las Palmeras y de Suardi. Adaptaremos la sala Estrada para mostrar esta presentación, hay varias sorpresas y disfrutarán un show de primer nivel. El show completo tiene una duración de 1 hora 45 minutos, haremos todos los temas del disco y otros más que creemos que a la gente le gustará mucho» detalló Butto.

«Con esta presentación quiero agradecer un poco de todo lo que me dan» M. Butto

La presentación promete ser impactante, el cantante adelantó que contará con varios artistas invitados. «Vamos a tener artistas invitados, gente que me ha acompañado desde que empecé con mi carrera que lleva dos años ya, mi carrera es mi sueño, mi familia me acompañó mucho, están desde el principio y a la gente, amigos de mi ciudad siempre estoy agradecido» detalló Butto.