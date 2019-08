Hugo Santillán: "El boxeo no tiene la culpa por la muerte de mi hijo"

El padre del fallecido boxeador Hugo Santillán aseguró que «el boxeo no tiene la culpa» de la muerte de su hijo, que se produjo tras agonizar varios días luego de perder por puntos con el uruguayo Eduardo Abreu, en la localidad de San Nicolás.

«El boxeo no tiene la culpa. Hay muchos chicos que están empezando el boxeo y una tragedia como ésta pueden pensar mal, que te mata el boxeo», expresó el Hugo Santillán padre en diálogo con el programa «Ring Side», que se emite por Radio La Red.

En ese sentido aclaró que él no iba a mandar a su hijo «a una pelea sin estar entrenado», y señaló que el boxeador fallecido «estaba bien entrenado».

«No fue una pelea tan de fajarse como otras. Fue una buena pelea. Para mi hijo iba ganando y para mí también», comentó el padre del boxeador fallecido luego de haber agonizado varios días.

Hugo Santillán padre, quien estaba en el rincón de su hijo, expresó que el accidente cerebral que sufrió su hijo se produjo en el momento de la lectura de las tarjetas y que los médicos le comentaron que en ese momento «se le rompió una vena».

«No fue que lo mató un golpe, fue eso», comentó Santillán, quien recordó que cuando su hijo se desvaneció en el ring le preguntó cómo se llamaba y el boxeador le respondió «Hugo», pero en la ambulancia y camino al hospital, el atleta entró en coma.

«Mi hijo era un excelente deportista y muy querido. Vivía para el boxeo. Era un chico sano. Me da bronca todo lo que ponen, lo que escriben algunos. Yo soy el que lo preparó, el que lo entrenó. Yo soy el que sabe cómo estaba. ¿Vos mandarías a tu hijo a la guerra sin estar bien? No. Yo sé cómo estaba mi hijo», relató. (Radio Eme)