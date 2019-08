Se realizan seis interrupciones legales de embarazo por día en Santa Fe

En el primer cuatrimestre de este año 702 mujeres accedieron a una interrupción legal del embarazo (ILE) en la provincia de Santa Fe. El año pasado fueron 2.138, y el 90 por ciento de los casos ocurrió sin complicaciones. Desde 2014 creció la atención ambulatoria de ILE en toda la red pública de salud en la provincia, y disminuyeron de manera notoria los ingresos en hospitales públicos por abortos.

Asimismo, en 2013 los abortos complicados representaron el 77 por ciento de los totales.Los riesgos comenzaron a revertirse a partir de 2016, cuando pasaron a ser el diez por ciento de los casos totales. Los datos fueron brindados por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia a UNO Santa Fe.

Además, en 2018 se registraron 1.247 indicaciones de misoprostol: se trata de 24 suministros por semana en todo el territorio santafesino. Cabe destacar que la provincia brinda el medicamento desde 2012 de forma gratuita para la práctica de la interrupción legal del embarazo en sus centros de salud públicos de acuerdo a la ley argentina. Ese mismo año se realizaron 194 aspiraciones manuales endouterinas.

Por otra parte, el año pasado 2.244 personas solicitaron una consejería sobre ILE en hospitales públicos. Se puede establecer que hubo un aumento al acceso de este derecho si se considera que los datos oficiales muestran que hubo casi 800 consultas durante los primeros cuatro meses de 2019.

Sobre los números, Oraldo Llanos, director de Salud Sexual y reproductiva de la provincia interpretó a El Ciudadano el incremento de los abortos legales y dijo que la baja en los riesgos responde a varios factores: "Por un lado, desde el gobierno capacitaron a los equipos de salud y generaron un registro que creció en eficiencia a medida que los profesionales ganaban confianza y legitimidad. Por el otro, hubo un proceso de despenalización social del aborto y un conocimiento de la población santafesina de la posibilidad de acceder a una práctica segura y gratuita en la salud".

Misoprostol

El misoprostol es un medicamento legal que se vende en cualquier farmacia. Viene en pastillas y cada una está compuesta de 200 microgramos de misoprostol (remedio abortivo) y 50 miligramos de diclofenac (remedio para el dolor). Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, nueve de cada 10 mujeres abortan cuando usan 12 pastillas.

Desde marzo de 2018 el gobierno de Santa Fe de la mano del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) fabrica misoprostol con el fin de ser utilizado en los casos de abortos no punibles contemplados por la ley. Actualmente la droga se encuentra en las etapas finales del proceso y aún no hay fecha de distribución a los efectores públicos.

Derechos sexuales y reproductivos

En Santa Fe se puede acceder a un aborto legal en los hospitales al estar vigente desde abril de 2012 el protocolo ILE, elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación al que el Ministerio de Salud de la provincia adhirió a través de la resolución Nº 612 con sus posteriores modificaciones.

El aborto no punible puede ser practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer bajo las causales que establece el Código Penal de la Nación Argentina en el artículo 86 inciso 2:

si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (artículo 86, segundo párrafo, inciso 1º, Código Penal de la Nación);

si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

si el embarazo proviene de una violación; si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó a través del fallo F. A. L. que quien se encuentre en las condiciones descriptas para un aborto legal: "(...) no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible".

Asimismo, en base al nuevo Código Civil se entienden algunos conceptos en relación a las edades de las solicitantes, como por ejemplo que las mayores de 16 se consideran responsables para decidir acerca de intervenciones sobre su persona y las menores a esa edad tienen derecho a ser escuchadas y participar en las decisiones que se tomen. En las menores de 13 se considera la opinión con el representante legal, y menores de 14 el consentimiento para ILE necesita de la firma de representante legal. En caso de conflicto de interés entre representante y representado, se judicializará.

Por otro lado, en caso de "confirmar violación y niño con núcleo familiar abusivo, el equipo de salud debe hacer la denuncia ante organismos protectores de derechos de la víctima: fiscalía de delitos sexuales, centro de asistencia jurídica a la víctima, comisaría de la mujer" y si se confirma violación "sin núcleo abusivo, el equipo de salud acompañará al representante legal para realizar las denuncias pertinentes".

Además, todo profesional de la salud tendrá derecho a ejercer la objeción de conciencia al respecto, la cual será siempre individual, no institucional.

La ciudad de Santa Fe

La ILE se puede solicitar en cualquier hospital público o centro de salud. En la capital provincial la realidad de los grandes hospitales y del acceso a la información hace que en su mayoría las mujeres lleguen a solicitar una interrupción legal del embarazo a través de la asistencia de socorristas, que son grupos de personas que generan espacios de contención, acompañamiento y comunicación con el Estado. Hay varias agrupaciones en la ciudad como las Socorristas en Santa Fe (342-6309252), las Nanas (342-4461911), las Ana María (342-4465147), la Línea de Acompañamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito - Santa Fe (342 -155191369) y Socorristas del Foro Contra La Trata(342-156 309 252).

Fuente: UNO