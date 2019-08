Roban comida en un super, una postal de la actualidad argentina

Según la denuncia del encargado del negocio consta que: " dos mayores de edad tomaron algunos artículos de las góndolas (salamín, manteca, papel higiénico, queso, colocando los artículos de menor tamaño dentro de sus prendas), luego pasaron por la caja y solo abonaron un solo artículo, los encargados detectaron el ilícito a través de las cámaras de vigilancia.

En la información recibida por El Departamental, se hace constar que se procedió a realizar un llamado telefónico a la fiscal de turno Dra. Silvina Verney a los fines de interiorizarla de los hechos acontecidos, la misma ordena que se proceda a realizar el registro domiciliario de los dos sospechosos. Siendo las 20:10 Hs Personal de esta División Judicial juntamente con el Comando Radioeléctrico, se constituyen en el domicilio, donde enterado de nuestra presencia en el lugar el mismo autoriza el registro domiciliario manifestando en forma verbal que las cosas ya se la habían comido, que solamente quedaba un paquete de manteca, el cual hace entrega en forma voluntaria de una manteca, procediéndose a su formal secuestro.

Una triste crónica

Este episodio desnuda una situación de gente que roba para comer, en la ciudad de San Cristóbal, no en el conurbano bonaerense o en las villas de Santa Fe o Rosario. Seguramente muchos dirán que es un problema sólo de dos personas, de gente que no le gusta trabajar o que no hicieron méritos para un mejor final en sus vidas, lo cierto es que ya hay una ola de robos menores en toda la ciudad. Este episodio es una señal más hacia toda la sociedad y en especial para sus gobernantes en todos sus estamentos. Es una situación que se agrava día a día y que no podemos naturalizarla. La situación es mala, pero si se abandona a su suerte a los sectores más vulnerables se agravará aún más, y después no se arregla con mano dura.