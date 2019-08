Amenazaron al juez federal de Reconquista dejando un gorrión muerto en su despacho

El juez federal no tuvo una jornada como cualquier otra en su despacho de Reconquista. Este miércoles por la mañana el Dr. Aldo Alurralde llegó a su oficina y notó algo extraño cerca del teclado de la computadora. Era un gorrión muerto y con la cabeza aplastada. El letrado está convencido de que se trata de un mensaje vinculado a alguna causa por drogas, sin embargo no se mostró temeroso.

“No es la primera vez que me pasa ni creo que será la última. He tenido situaciones de mayor complejidad”, expresó Alurralde en diálogo con Aire de Santa Fe. Es que “uno toma decisiones que afectan intereses” y sobre todo en materia de narcotráfico, por lo que según el juez, no hay dudas de que el pájaro muerto es un mensaje en torno a una causa penal sobre la que él tiene poder de resolución. “Actualmente hay 130 personas detenidas a disposición del Juzgado Federal de Reconquista; todas por infracción a la ley de estupefacientes”, detalló.

Por ahora, la policía investiga cómo llegó el amedrante mensaje al despacho del juez, teniendo en cuenta que el edificio es custodiado a diario por dos efectivos de la Gendarmería Nacional. “Pudo haber una falla en la seguridad o alguien que ha hecho la vista gorda”, manifestó Alurralde.

Sin embargo, la mayor preocupación radica en que “alguien” tuvo acceso a la oficina del juez, donde se almacenan cientos de expedientes con información sensible.En 2016, el juez federal pasó por una delicada situación de seguridad cuando circulando por la Ruta Provincial 40, desconocidos acercaron el auto al de Alurralde y le mostraron un arma de fuego, como mensaje intimidante.

Fuente: AireDigital