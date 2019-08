Estévez sobre las PASO: “Este domingo es la oportunidad de enviarle un fuerte mensaje a los dos extremos de la grieta”

“Necesitamos que Santa Fe tenga legisladores que no le hagan el juego a los otros dos bloques que sólo piensan en Buenos Aires, sino que defiendan a la provincia como realmente se merece”, manifestó el secretario general del PS provincial y precandidato a diputado nacional, Enrique Estévez, en el Foro de Autoridades Locales del Partido Socialista que se realizó en Santa Fe, y acotó: “La ciudadanía tiene que ir a votar tranquila. Este domingo es la oportunidad de enviarle un fuerte mensaje a los dos extremos de la grieta”.

Escoltado por el gobernador Miguel Lifschitz, Enrique Estévez resaltó el apoyo partidario a su postulación y ratificó que este 11 de agosto “tenemos la posibilidad de votar libremente en base a lo que consideramos mejor para el país y no con el miedo de que gane uno u otro, tenemos la posibilidad de darles un mensaje a quienes hoy nos gobiernan pero también a los que lo hicieron durante los últimos 12 años: queremos un gobierno que piense en los que menos tienen, que convoque al diálogo, que genere los acuerdos para poder construir una Argentina diferente, donde no haya un 34% de pobreza ni el 50% de los jóvenes bajo la línea de la pobreza, donde las empresas no tengan que cerrar todos los días”.

En el mismo sentido, el gobernador Miguel Lifschitz, expresó: “Consenso Federal es la única propuesta que representa una salida a la grieta en lo político, que representa un proyecto serio, racional y responsable de superación de la crisis económica a través de una propuesta de crecimiento, de apoyo a las Pyme, a las economías regionales, de generación de empleo. Y porque además es una propuesta ética”.

Por su parte, Enrique Estévez manifestó: “Otro país es posible y Roberto Lavagna es la persona indicada para transitar ese camino: el de convocar a un gobierno de unidad nacional que sea honesto, que respete la independencia de la Justicia y que trabaje por un modelo de desarrollo productivo con inclusión, que empuje a las Pymes a que puedan producir y generar empleo”, amplió.

“Si una municipalidad como Rosario o una provincia de Santa Fe pudieron lograr tener laboratorios públicos de medicamentos, como el LIF y el LEM, que atiendan las necesidades de la población, no veo por qué no se lleva adelante en la Nación para que a nuestros abuelos y a los sectores más vulnerables de la sociedad nunca le falten los medicamentos. Estamos hablando de la salud de los argentinos, que es un derecho y no un negocio”, enfatizó Estévez sobre las experiencias exitosas del modelo del Frente Progresista en Santa Fe.

Del Foro de autoridades locales del Partido Socialista participaron numerosos intendentes y presidentes comunales. Entre ellos el recientemente electo intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, la intendenta de Rosario, Mónica Fein, y el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, además de referentes como la concejala Verónica Irizar y el diputado Rubén Galassi, y los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; de Educación, Claudia Balagué; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Érica Hynes; y de Infraestructura y Transporte, José León Garibay.