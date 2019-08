Se sigue reclamando justicia por Andrés Ruiz

El pasado 28 de julio en horas de la madrugada, Andrés Ruiz de 21 años perdió la vida producto de una puntada que un joven de 15 años le propició en ese momento. El agresor estuvo detenido contadas horas y es por eso que la familia de la víctima exige justicia a través de marchas. Cabe destacar que después de casi 15 días, no han tenido una comunicación oficial del Juzgado de Menores.

Beatriz, madre de Andrés Ruiz, comentó que “queremos justicia, las marchas se van a seguir haciendo para que lo saquen de San Cristóbal porque esto no puede quedar así.

Él estuvo con custodia cuando él era el culpable, así que las marchas se seguirán haciendo, por el pedido de justicia del mío y por los que vendrán, porque tan solo tiene 15 años y puede hacer cualquier otra cosa, por la memoria de mi Andrés pido justicia, quitarle la vida a alguien no tiene perdón”.

Por otra parte, la madre de Andrés Ruiz exigió ser atendida y que le brinden explicaciones. “Queremos que atiendan el caso porque aquí no nos supieron dar explicaciones, uno nos mandaba para el fiscal, de ahí para la policía y me tuvieron a las vueltas y no tuve ninguna respuesta de nada, solo nos dieron unos números para que nos comuniquemos a Rafaela.

Queremos que nos atiendan, las marchas se van a seguir haciendo no puede quedar así nomas. Yo quiero tranquilidad, quiero que los saquen de San Cristóbal y lo lleven porque no queremos que pasen más cosas”.

Finalmente la asesora legal, Claudia Aloatti, aseguró que buscan justicia “estamos tratando de buscar justicia y no venganza, ante el tremendo dolor vamos a volver a comunicarnos con el Juzgado de menores de Rafaela para solicitar una audiencia. Todos los ciudadanos de San Cristóbal debemos tomar conciencia de que estas cosas no pueden pasar, que tenemos que lograr cambiar valores, costumbres, vamos a hacer todos los pasos necesarios para lograr justicia, por Andrés y por tantos otros casos de inseguridad, de violencia y que esta familia pueda encontrar la paz. Es menor y es inimputable, es el Juzgado el que debe disponer de medidas de restricción, eso trataremos de hablar en Rafaela. No nos han informado del resultado de la autopsia para eso debemos ir a Rafaela”