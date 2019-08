Aumento: la palabra más usada

“Por lo que tengo entendido los que vendemos a consumidor final, por disposición de la Afip, es quitarle el IVA a productos básicos que están incluidos en una lista. Todavía no está bien aprendido el tema por nosotros, nos estamos asesorando. Aprovecharemos el día domingo y lunes que estará cerrado para hacerlo en todos los productos indicados y el consumidor encontrará los mismos precios aproximados que antes del último aumento” detalló Gomez.

Luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias el dólar se disparó y los precios de los principales productos que integran la canasta básica sufrieron aumentos desde el mismo día lunes.

“En la semana del movimiento del dólar, los proveedores dejaron de vender y otros en el término de 24 horas, le agregaron un 15% o un 20% que es el valor del IVA. Para que la gente entienda, el precio con el que se va a encontrar será más o menos el mismo que tenía antes de la subida estrepitosa del dólar. Nosotros tenemos aceite sin aumento en góndola cuando le aplique el aumento ultimo y le quite el IVA, lo encontrará al mismo precio” resumió Gomez.

Por otra parte, Gomez comentó que el aumento registrado fue en todos los productos.

“El aumento es en general, tal vez el producto que más aumentó es la harina. Para el día lunes se prevé un aumento de los lácteos del 15%. El aumento es más o menos parejo. El aumento del dólar trae consigo aumentos en la mercadería en la que se exporta primero y luego todo lo demás. El bolsillo de la gente no le da para comprar antes del aumento, porque no puede. Muchos negocios el aumento lo implementaron el mismo lunes, nosotros fuimos cautelosos, de acuerdo a como iban llegando las comunicaciones fuimos subiendo algunos precios y otros quedaron igual. A mi entender no creo que haya mucho más aumento porque el consumo ya está en un piso. El empresario sabe que si aumenta más no va a vender.

El comerciante puede defenderse a medida que los nuevos precios llegan, pero la que verdaderamente pierde es la gente, porque el comerciante tiene armas para defenderse, la gente si no le aumentan el sueldo no tiene como defenderse” admitió Gomez.