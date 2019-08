Soledad Guirado rompió con el Frente Progresista y armará su propio bloque

Las rispideces comenzaron pasadas las elecciones generales y tras el triunfo de Alejandra Dupouy como Intendenta y Soledad Guirado al frente de la lista de Concejales.

Hasta la elección todo funcionó bárbaro, dijo Soledad, pero después algunos actores del grupo comenzaron a mostrar una cara distinta a la de la campaña. «esto me generó mucho ruido, porque no era lo que nos habíamos propuesto»

Además aclaró «Yo les avise que tenía pensamiento propio, y que soy muy crítica del partido político que sea. Sostengo que las cosas que se hacen bien se deben acompañar pero las que no, hay que repudiarlo» sostuvo

Soledad Guirado asumirá el próximo diez de diciembre como Concejal en la Ciudad de Ceres, pero una seguidilla de sucesos haría que ya no forme parte del Bloque del Frente Progresista y conforme un Bloque unipersonal.

La Periodista reafirmó su independencia política y aseguró que la hicieron de lado por su forma de pensar. Esta mañana le negaron el ingreso al Bloque y esto hizo que tomara la decisión de dejar de pertenecer al Frente Progresista.

La UCR se reunió con Soledad Guirado. ¿Qué le pidieron?

El encuentro se produjo sobre la noche de este jueves en el Comité de la UCR, donde dirigentes del centenario partido habrían citado a la Concejal electa para dialogar luego de las declaraciones que mostraron una grieta en el Frente Progresista.

Según se pudo saber, la intención del partido habría sido pedir a Soledad Guirado una tregua y pasar a un cuarto intermedio para tratar de recomponer la relación.

El diez de diciembre asumirá la nueva gestión al frente del Municipio local con Alejandra Dupouy como intendente y lo propio harán los Concejales electos, tal es el caso de Soledad Guirado, quienes ganaron las últimas elecciones.

La fractura que debeló Guirado en los medios de prensa se profundizó desde que la expulsaron del bloque del Concejo Deliberante.