Dadone realizará un documental sobre el pueblo originario Rapa Nui

Diego fue invitado especialmente para retratar la cultura de la comunidad, las vivencias de sus habitantes y logró cumplir su sueño. Durante un mes estuvo realizando un trabajo fotográfico documental en el pueblo originario «Rapa Nui» que ocupa ancestralmente la Isla de Pascua, perteneciente a Valparaíso en Chile. Al regresar, además de mostrar las fotografías y las artesanías que trajo del lugar, contó sobre la posibilidad de concretar un proyecto audiovisual para conocer esa cultura tan enigmática que es un misterio para la humanidad.

Se trata de un documental, en donde se entrevistará a los Rapa Nui que han trascendido a nivel mundial con sus artesanías, en estudios científicos o en educación, es decir, los que se han destacado en su disciplina. Además, las abuelas y los abuelos contarán cómo recuerdan la tradición oral que han dejado sus antepasados.

«Es una cultura enigmática y es una etnia que está en peligro de extinción, si esos abuelos no cuentan sus historias, se puede cortar el lazo de que las nuevas generaciones no se enteren de absolutamente nada. Es una comunidad muy cerrada y lograr que nos abran la puerta de la isla es un orgullo enorme. Hay muchísimo material para trabajar y vamos a sumar un equipo fílmico para un trabajo audiovisual», explicó Diego.

Durante su estadía en la isla, el fotógrafo capturó miles de imágenes y realizó algunas entrevistas con grabadora de voz para que se pueda tener un registro de cómo se vive en el lugar y cuáles son sus tradiciones y costumbres. Pero ahora van por más y fue nombrado coproductor del proyecto documental que se llevará a cabo el próximo año y que tendrá una duración de dos años aproximadamente.

«Cada familia tiene su punto de vista sobre la isla y la comunidad quiere saber sobre esa cultura, cómo piensan y viven los Rapa Nui. Dimos un paso para adelante y extendimos la posibilidad que el equipo sea más grande, la directora es de allá, me nombraron coproductor y sugerí gente que le tengo confianza y está a la altura de poder hacerlo, eso quiere decir que algo habré hecho bien. Horacio Figueroa de Ceres va a estar a cargo de la parte fílmica con su hija y Federico Vallejos que es un fotógrafo de Buenos Aires me va a suplantar porque en febrero nacerá mi hijo. Todos quieren ir de asistentes, así que vamos a llevar otro fotógrafo y más gente para trabajar, sabemos que hay un costo de movimiento diferente y también tenemos que hacer un casting de actores».

Para Diego, que volvió empapado y encantado con la cultura Rapa Nui, esto es una bisagra en su vida, tanto personal como profesional. El documental que no persigue ningún fin de lucro, estará disponible para toda la comunidad mundial científica, se presentará en universidades y todos tendrán acceso al mismo.

«Todos se preguntan por qué Argentina logró esto, creo que humildemente la directora del proyecto encontró en nosotros una forma de no invadir su cultura, sino que íbamos a trabajar para hacerla conocer en el mundo, debido a que es una cultura de siglos, además, fue presentado en Presidencia de Chile y en UNESCO. La verdad que es un orgullo enorme poder lograrlo y trabajar en el documental con los Rapa Nui», cerró en la entrevista Diego.