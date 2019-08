Cabaña La Luisa Miretti de Ataliva se quedó una vez más con el Concurso Lechero

Una competencia que rescata la tradición y se abre a las vacas más productivas de la raza Holando, tuvo una definición con suspenso, como hacía muchos años no sucedía.

A las 18 horas, puntualemente se prendieron las ordeñadoras portátiles y los cinco ejemplares comenzaron el ordeño final de la contienda.

Las miradas estaban puestas en dos de los ejemplares, uno de cada cabaña.

Yani de La Luisa, de Guillermo Miretti e hijos venía punteando desde el inicio, mientras que con muchos litros Beacon de La Travesía de Germán Fux, abrió el juego a una espera de más de dos horas por los resultados.

Cuando se apagaron las máquinas, el pesaje de la leche estaba terminado y la toma de muestras también, Pedro Rostagno selló la formalidad del evento con unas palabras.

“Quiero agradecer a las cabañas participantes, especialmente a los tamberos, a los ordeñadores, que son quienes están todo el día cuidándolas y es un trabajo que no siempre se valora y desde la institución queremos resaltarlo”, manifestó el presidente de la SRR.

“Para la Rural estar concluyendo hoy este concurso que es el más antiguo, único e ininterrumpido es un orgullo y un desafío. A esto quiero sumar a todos los cabañeros para que el año que viene, en ocasión de celebrar el centenario de este concurso tengamos que irnos de este ámbito porque no entren las vacas para este evento”, llamando a una participación mucho más numerosa y visible a todo el público en la que será la edición número cien del concurso.

Los animó previo a un aplauso, “la Sociedad Rural de Rafaela va a seguir trabajando para mantener la tradición y la raza. A seguir adelante” aportó para que luego todo el equipo de ambas cabañas y de la entidad que participaron de este acontecimiento se retrataran para la posteridad.

Horacio Milanesio, jefe de laboratorio de materiales de referencia del INTI Lácteos Rafaela, fue el encargado de un análisis de muestras que se hizo esperar y que terminaron definiendo que el box 605, Yani sumó 31,260 litros en el último ordeño con 3,79 por ciento de grasa y 3,68 por ciento de proteínas. Durante el segundo día el acumulado fue de 59,660 litros, mientras que en las cuatro extracciones alcanzó 120,430 litros, 3,72 por ciento de grasa que representaron 4,478 kilos y 3,69 por ciento de proteínas siendo esto 4,443 kilos, sumando 597,136 puntos totales.

En la contienda muy cerca y con una preparación muy inmediata quedó Beacon de La Travesía, una vaca más del rodeo de la cabaña que por primera vez acude a una muestra, pero sorprendió con la cantidad de litros ofrecidos durante los dos días, con 68,550 litros este jueves para sumar 134,930 litros totales, con tres por ciento de grasa, 4,045 kilos y 2,65 por ciento de proteínas, para 3,580 kilos, que la llevaron a alcanzar 568,564 puntos.

Fueron 563,189 puntos los que alcanzó Yael, la compañera de la campeona para quedarse con el tercer puesto.

Con un apretón de manos y la felicitación mutua entre los titulares de las cabañas, el Concurso de Vacas Lecheras se despide hasta el próximo año donde la historia pesará para que crezca esta tradición que empezó con ordeñadores a mano.

Referido: Prensa, Rural de Rafaela.