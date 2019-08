A 47 años de la masacre de Trelew

Ocurrió el 22 de agosto de 1972 en la Base Naval Almirante Zar, el crimen fue ordenado por el dictador, Agustín Lanusse. Esa madrugada fueron fusilados Alejandro Ulla, Alfredo Kohon, Ana María Villarreal de Santucho , Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place , Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonnet y Susana Lesgart. Los militantes de distintas organizaciones políticas armadas fueron asesinados dentro de sus celdas y luego todos rematados. Solo tres sobrevivieron: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar, este último vivió junto a su familia en los primeros años de su juventud en la ciudad de San Guillermo. Luego del golpe de estado que lidero Jorge Rafael Videla, los tres sobrevivientes también fueron asesinados.

El 24 de mayo de 1973, en la cárcel de Villa Devoto, el escritor Francisco “Paco” Urondo mantuvo un extenso dialogó con los tres sobrevivientes , de este testimonio inapelable, el recordado escritor santafesino (luego también asesinado en Mendoza) publicó el libro “La Patria Fusilada”. En ese escrito Urondo dejo plasmado un relato preciso, desgarrador, autocrítico y esperanzador sobre el fusilamiento y las consecuencias futuras que tendría el accionar de las Fuerzas Armadas y los golpes de estado al servicios de los sectores de poder de nuestro país. “El único lugar en que me podía mover mientras tanto era ahí, en la celda. Tenía las colchonetas y se me ocurre ponerlas, pienso de inmediato que con las colchonetas no paro nada, me meto abajo de la loza. Alfredo hace otro tanto y también se mete al lado mío, del lado de afuera. Alfredo me había tomado el brazo. Pensé muchas cosas y muy poco es lo que me acuerdo que pensé en ese momento. Pero pensé en general en mi familia. No puedo precisar si fue mucho lo que pensé, porque también recuerdo bien los disparos. Ya para entonces los disparos de remate y como uno de los compañeros que estaba tendido gritaba: ‘hijo de puta’ y enseguida un disparo de remate en respuesta a eso” esto relataba René Haidar sobre aquel asesinato de los 16 militantes que fueron ejecutados por participar de una fuga realizada del penal de Rawson el 15 de agosto de ese 1972.