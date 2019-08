La Lucila festejó el Día del Niño

En la comuna de La Lucila, ubicada en el departamento San Cristóbal, en estas últimas semanas se realizaron diversas actividades recreativas y deportivas.

En primer lugar, en el marco por el Día del Niño, la comuna junto a la escuela primaria Nº 716 “General José María Paz” agasajaron a todos los chicos de la localidad y se vivió una jornada hermosa el pasado 18 de agosto. La presencia del payaso ‘Pirinola’ fue muy divertida y los pequeños jugaron con él. Además, hubo castillos inflables, el toro inflable, golosinas, gaseosas, tortas, globos y sorteos de regalos que se distribuyeron entre los niños y niñas. La comunidad de La Lucila, la comisión comunal y los docentes de la escuela local colaboraron para que todo salga muy lindo y para que la tarde se disfrute en familia.

“Se viene preparando hace tiempo el festejo, por cuestiones económicas y de comercios lo hicimos el tercer domingo de agosto. Hubo juegos durante el día, regalos y entretenimiento para los chicos. La idea era pasar un rato en familia, estar todos juntos, trabajar por la comunidad y por la contención de los niños”, aseguró Miguel Ángel Barbero, presidente comunal.

Por otro lado, este fin de semana, con una importante concurrencia de público, se jugó la última fecha del torneo de fútbol en la localidad, en donde se consagro campeón el equipo de la Reserva de La Lucila. Los presidentes comunales Miguel Barbero y Héctor Barbaglia de Ñanducita estuvieron presentes, apoyaron el deporte y felicitaron a las comunidades por el comportamiento intachable de todos.

Por último, en la entrevista brindada a El Departamental, Barbero contó acerca de la posibilidad que comience a funcionar el nivel secundario en el núcleo rural de La Lucila. En las instalaciones se dicta clases todos los días a los alumnos de nivel primario y el objetivo es incorporar el secundario. Ya se realizaron las gestiones correspondientes y la Ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, le dio el visto bueno al proyecto.

“Fue muy positiva la Ministra, tomó un compromiso y la intención de ellos es crearlo el año que viene. Hace dos años venimos pidiendo dejar creado el núcleo con cargos, eso era un problema que teníamos y no teníamos respuestas. Son veintidós chicos que van al núcleo, algunos van a Ñanducita, otros a Saralegui, así que me parece que es algo importante para arrancar, ya que se complica con los traslados y a veces las becas no alcanzan”.