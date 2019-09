Pullaro encabezó el acto por el 155º aniversario de la policía de Santa Fe

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, junto con integrantes de su gabinete, encabezaron este sábado el acto en conmemoración del 155º aniversario de la creación de la Policía de la provincia, que se realizó en el predio de la Sociedad Rural, de la ciudad de San Justo.

“Es la profesión más noble que puede tener una persona para llevar adelante en su vida. Es la responsabilidad más grande, que el Estado, en este caso el Estado de la provincia de Santa Fe, le puede conferir a una persona, que es pedirle que cuide la vida y los bienes de todos los ciudadanos de esta provincia y de todos quienes transitan por esta provincia. Solo aquellos que no la conocen, solo aquellos que no se detienen a ver el esfuerzo que llevan adelante, todos los días, hombres y mujeres de nuestra policía: con frio, con calor, día y noche, lejos de su hogar, lejos de su familia, para brindar seguridad pública, sólo quienes no conocen ese esfuerzo, pueden denostar, o desprestigiar a nuestra policía”, indicó Pullaro.

“Hace casi 4 años, cuando el gobernador Miguel Lifschitz, me proponía conducir a la policía de la provincia de Santa Fe, nos propusimos en ese momento, escuchar, escuchar y escuchar a nuestra fuerza. Armamos grupos de trabajo con nuestros jefes regionales, con nuestros mandos intermedios y trazamos un plan de reforma policial para modernizar, que pueda ser innovador y que pueda trazar las bases para tener la mejor policía de la República Argentina”, agregó.

“Estábamos convencidos que si les íbamos a exigir mucho, teníamos que estar también dispuestos a darles mucho. Y empezamos a trabajar, y había una deuda pendiente que tenía el Estado de la provincia de Santa Fe, con todos los funcionarios policiales, que era poner al día los ascensos. Este año estamos llamando al quinto concurso de ascensos en lo que va de mi gestión, al Concurso 2019 y estamos poniendo al día a todo el personal policial con sus ascensos y con sus retroactivos”, remarcó el ministro.

Por otra parte, Pullaro recordó que desde el gobierno de la provincia “llevamos adelante profundos cambios, nos propusimos tener la mejor central analítica y operativa del país, y creamos el OJO (Central de Información Criminal Operativa), la central de análisis criminal. Hoy tenemos 90 personas trabajando en análisis criminal, para darles a nuestros jefes de unidades regionales claramente los niveles y los tipos de delito, y la mutación y la rotación de los mismos. Para que se pueda planificar el patrullaje en capas, sabiendo lo que pasa en cada punto de la provincia. Son cambios, son transformaciones, es invocación, es tecnología que tenemos, que de a poco vamos incorporando y utilizando, pero son cambios que no vuelven nunca más atrás en la policía de Santa Fe”.

“En estos 45 meses que llevo conduciendo a la fuerza provincial he visto gestos de valor, de arrojo, que llevaron adelante muchos hombres y mujeres de nuestra policía. Como también vi, como desde las conducciones departamentales y provinciales, depuraban para engrandecer a la fuerza, siempre con el respaldo de la conducción política de la provincia de Santa Fe”, destacó el funcionario.

EL POLICÍA SE ESFUERZA POR LA SOCIEDAD

El Jefe de Policía de la provincia, Director General, Marcelo Villanua, recordó que cada uno de los integrantes de la fuerza debe esforzarse por la comunidad, debe capacitarse para brindar un mejor servicio y concurrir a su lugar de trabajo con actitud, aptitud y ética profesional para darle a cada ciudadano mayor tranquilidad y seguridad. En ese sentido remarcó: “sabemos que el secreto del éxito es la persistencia por la meta y que la mejor condecoración íntima que puede recibir un policía es la satisfacción del deber cumplido".

Por otra parte, Villanúa remarcó que: “todos los días ponemos nuestra mayor responsabilidad para generar optimas condiciones, para que los efectivos puedan hacer su trabajo de la mejor manera, no sólo dotándolos de las herramientas logísticas, sino sobre todo de las herramientas del conocimiento y de la formación profesional, necesarias para cumplir con nuestro importante objetivo social.

45 MESES DE GESTIÓN

En los últimos años, el Frente Progresista Cívico y Social, se marcó un gran objetivo: mejorar la seguridad pública de la provincia. Para ese fin se trazó como política de Estado realizar una fuerte inversión para renovar el equipamiento de la Policía provincial, incorporar tecnología moderna, mejorar las condiciones laborales de los agentes y realizar capacitaciones constantes, para tener cada día una policía mejor preparada.

Con respecto a la adquisición del equipamiento, desde el Ministerio de Seguridad, se hizo hincapié, por ejemplo en lo referido a patrullaje, no sólo renovar la flota de los vehículos, sino además, en dotarlos de tecnología. La mayor muestra de ello es la adquisición de 480 patrulleros inteligentes. Los mismos, llevan un equipo de alta tecnología que conecta la identificación de huellas dactilares con el Registro de Antecedentes y Pedidos de Captura provincial y nacional. También tienen un sistema de reconocimiento de patentes y un sistema de comunicación tetra totalmente encriptada para evitar intervención de la frecuencia.

Otro de los aspectos fue la renovación de armamento, en ese sentido, se estableció el objetivo de dotar de nuevas armas a la fuerza, actualizándolas en cuanto a calidad y tecnología. De esta manera se adquirieron: 800 nuevas escopetas y 8150 pistolas. Por otra parte, se adquirieron, 8000 chalecos balísticos para la protección de los efectivos. Es de destacar también, el cumplimiento por parte del Gobierno de Santa Fe de brindarle a los efectivos de la Policía de Santa Fe, como del Servicio Penitenciario, los uniformes. Además, se incluyó por primera vez a los cadetes del ISEP, a los cuales el Poder Ejecutivo les entrego tanto los uniformes de gala, como los de fajina.

No menos importante, fue la necesidad de tener una policía mejor formada y capacitada. Actualmente, la formación inicial de la Policía de la provincia de Santa Fe, pasó a tener una duración de dos años, en los cuales se obtienen títulos intermedios y luego un año de calle. Asimismo, se trabaja en la formación continua del personal, por este motivo, se crearon las otras tres escuelas: la "Escuela de Especialidades", la "Escuela Superior" y la "Escuela de Investigaciones". Por último, este año se está trabajando con la primera cohorte de la licenciatura en Seguridad, bajo un convenio con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y se pretende cerrar el 2019, con un convenio para la misma carrera con la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

HISTORIA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA

El 31 de agosto de 1864 se ponía en vigencia el Reglamento de Policía Urbana y Rural, que creaba el cargo de jefe de Policía en la ciudad capital y determinaba su jurisdicción y competencia.

Aquel día se sancionaba el Reglamento que establecía los cargos de jueces de paz para cada uno de los cuatro departamentos existentes en ese momento (La Capital, San Jerónimo, San José y Rosario) y designaba los Comisarios para los Cuarteles de todo el territorio provincial.

PRESENTES

También estuvieron en el acto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra; el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta; el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; junto con demás autoridades provinciales y locales, entre ellas, funcionarios del Ministerio de Seguridad y jefes de Unidades Regionales y Policías Especiales de la provincia de Santa Fe.

Durante el acto se entregaron distinciones a fallecidos en actos de servicio, heridos en actos extraordinarios de servicio, como así también medallas a la abnegación, el valor y el mérito; y reconocimiento a personal retirado.