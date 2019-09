28° Estudiantina Olímpica Reconquista

Finalizó el Fútbol Masculino Juvenil Sub 19 y el Handball Femenino Juvenil Sub 19 y Handball Femenino Promocional con sede en el Club Atlético Adelante Reconquista durante toda la tarde.

Resultados

Fútbol Masculino Promocional

295 La Potasa (3) 2295 Montecarlo (1)

524 Barrio Carmen Luisa (3) 708 (Escuela Pizzurno) (2)

43 Comercio Noche (0) 523 Barrio Guadalupe (0)

8221 EFA La Sarita (0) 593 Barrio Parque Industrial (0)

582 Barrio Lanceros del Sauce (2) 559 El Arazá (0)

558 Puerto Reconquista (1) 232 Malabrigo (1)

Fútbol Masculino Juvenil Sub 19

43 Comercio (2) 203 Normal (1)

461 Industrial (1) 385 Susana Maglione (0)

Fútbol Masculino Juvenil Sub 19

MEDALLA DORADA: Escuela N° 461 Industrial de Reconquista

MEDALLA PLATEADA Escuela N° 385 Susana Maglione de Reconquista

MEDALLA BRONCEADA: Escuela N° 43 Comercio de Reconquista

Resultados

Handball Femenino Promocional

558 Puerto Reconquista (15) 523 Barrio Guadalupe (6)

295 La Potasa (15) 593 Barrio Parque Industrial (4)

Handball Femenino Promocional

MEDALLA DORADA: Escuela N° 295 de La Potasa

MEDALLA PLATEADA: Escuela N° 593 Barrio Parque Industrial de Reconquista

MEDALLA BRONCEADA: Escuela N° 558 Puerto Reconquista

Resultados

Handball Femenino Juvenil Sub 19

634 Yapeyú (28) 203 Normal (21)

461 Industrial (21) 8113 Instituto Reconquista (15)

Handball Femenino Juvenil Sub 19

MEDALLA DORADA: Escuela N° 461 Industrial de Reconquista

MEDALLA PLATEADA: Escuela N° 8113 Instituto Reconquista

MEDALLA BRONCEADA: Escuela N° 634 Yapeyu de Reconquista

Resultados

Handball Femenino Juvenil Sub 14 (Semifinales)

461 Industrial (13) 8023 Colegio San José (11)

8113 Instituto Reconquista (12) 203 Normal (8)

Actividades programadas para el día de hoy lunes 2 de septiembre

Club Atlético Adelante Reconquista

14,30 – Fútbol Masculino Promocional Semifinal 295 La Postasa vs 582 Barrio Lanceros del Sauce – Cancha 1

15,30 – Fútbol Masculino Promocional Semifinal 523 Barrio Guadalupe vs 232 Malabrigo – Cancha 1

16,30 – Handball Masculino Juvenil Sub 19 43 Comercio vs 203 Normal - Playón

17,30 – Handball Masculino Juvenil Sub 19 8113 Instituto Reconquista vs 385 Susana Maglione - Playón

18,30 – Handball Masculino Juvenil Sub 19 8023 Colegio San José vs 461 Industrial - Playón

“Reconquista más ACTIVA que nunca”