Aficionados y un clic que lo transforma todo

Selene Ramseyer es fotógrafa hace 7 años, se dedicaba a los eventos sociales, cumpleaños, casamientos, sesiones infantiles, entre otros. Desde el año pasado dejó esa rama de la fotografía a su compañera Antonela Roschini y se dedicó a contar historias a través de la imagen. El año pasado se realizó una historia por mes y en lo que va de este año ya se duplica la cifra.

Aficionados es una página de fotografías, el año pasado cuando Selene decidió contar historias colgó en ese muro de la red social facebook una imagen con la leyenda: contame tu historia. Allí se detalló que se iban a seleccionar historias de niños con discapacidades con una historia de vida especial y que el book sería ad honorem.

Las historias fueron seleccionadas de acuerdo a la disponibilidad de los viajes, horarios y tiempo tanto de las familias como de Selene, y así fue contactándose con historias impactantes y con realidades impensadas.

Hace unos días estuvo en la cabecera departamental con sus cámaras y su sensible ojo de fotógrafa para contar la historia de Catalina. “La historia de la ciudad de San Cristóbal me la había contado una amiga de la mamá el año pasado y no había decidido ir, porque siempre espero que me escriba, que me convoque la misma madre, porque no quiero ser invasiva.Este año, luego de que la mamá se comunicara conmigo fuimos, se trata de Catalina que nació unas semanas antes, soportó una falta de oxígeno y el Síndrome de Moebius. Estuvieron mucho tiempo en NEO hasta que lograron una internación domiciliaria, es oxigeno -dependiente y tiene el botón gástrico. La característica de Catalina es que el síndrome no le permite realizar ningún gesto facial, entonces no puede sonreír, ni llorar, ni cerrar los ojos, el cerebro no está conectado a los músculos de la cara” detalló Selene.

“Ellos y todas las historias que leo a diario que no alcanzo a fotografiar. Todos ellos fueron cambiando mi historia” S. Ramseyer

Selene Ramseyer reside en Calchaqui y tiene una hija prematura extrema, con una discapacidad: es sorda. Hipoacusia profunda bilateral. Fue una sumatoria de cosas las que determinaron que tomara a la fotografía, la desarmara y la reinventara para mostrar otras imágenes y conocer nuevas historias. “Me decidí a hacer este tipo de fotografías, luego de una sesión infantil. Sabía que el niño tenía un problema y noté en la sesión cierto nerviosismo y tensión, luego el padre me comentó que antes de la sesión el niño había convulsionado 6 veces, volví conmovida y me puse a pensar la importancia de esas fotografías para esos padres que no tenían ni idea que pasaría minutos después o el día de mañana. Empecé a buscar estas historias con esto que me hincó en ese momento, el objetivo es brindarles a los padres un registro de cómo están sus hijos ahora, contar la historia para que sea esperanzadora e inspiradora para otras personas. Generalmente en las páginas de los fotógrafos no se ven este tipo de fotografías. Cada historia iba conectando familias, con otros madres y se arman redes de contención e información para que los niños estén mejor”.

“Tenemos una cámara… mil historias y un mundo entero por cambiar” S. Ramseyer

Sin lugar a dudas que visitar cada uno de los hogares donde los niños crecen con diferentes discapacidades marca a Selene y la transforma. Como ella misma lo aclara “vuelvo a casa con un nudo en la garganta, con la emoción a flor de piel, con mil detalles en la cabeza. Intento ir redactando mentalmente lo que quiero contar de ellos, trato de no olvidarme de nada. Hubo veces que volví feliz, entusiasmada, con ganas de comerme el mundo con esta propuesta. Hubo muchas veces que volvía triste y me la pasaba llorando por los rincones para ir desahogándome” concluyó Selene.

Para seguir las historias: Facebook: aficionados y en Instagram: seleramseyer_af