Reconquista: Conferencia abierta del Licenciado en Ciencia Política Daniel Arroyo

Daniel Arroyo es Licenciado en Ciencia Política (UBA) con Posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO). En la actualidad es Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (período 2017-2021), Presidente del Bloque “Red por Argentina”. Ex Director del Banco Provincia, Ex Viceministro de Desarrollo Social de la Argentina y Ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Especialista en problemáticas sociales, es profesor universitario y autor de los libros “Las Cuatro Argentinas y la Grieta Social”, “Las Cuatro Argentinas” y “Políticas Sociales: Ideas de un debate necesario”.

Esta clase magistral tiene lugar en el marco del Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional, que se desarrolla el presente año en nuestra ciudad, organizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de Argentina y la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), con la coordinación académica del Instituto de Ciencias Estado y Sociedad (ICES) y la coorganización de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Reconquista y la Municipalidad de Reconquista.

Con un formato de clases y conferencias magistrales, talleres, seminarios integradores y tutorías virtuales, estas instancias de capacitación se llevan a cabo con el objetivo de fortalecer la gestión de los gobiernos y las administraciones subnacionales mediante la formación de autoridades, funcionarios y empleados. Se espera que los egresados puedan desempeñarse como analistas, diseñadores, gestores o evaluadores de políticas públicas para el desarrollo local y regional, caracterizándose por la capacitación en herramientas de gobierno y administración pública y, sobre todo, por la formación en principios y valores.

Fundación Konrad Adenauer

La Fundación Konrad Adenauer es una institución política alemana con más de 70 oficinas y proyectos presente en 120 países. Contribuye a fomentar la democracia, el estado de derecho y la economía social de mercado.

Desde hace más de 40 años, la oficina de la KAS en Argentina desarrolla propuestas destinadas a brindar oportunidades de formación política y asesoría, bajo la orientación de los principios de libertad, justicia y solidaridad. El objetivo principal es el fortalecimiento de los sistemas democráticos, de sus instituciones y actores a través de la cooperación con diversas organizaciones contrapartes.

Asociación Civil Estudios Populares

La Asociación Civil Estudios Populares es actualmente socia principal en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer. Con 18 años de trabajo conjunto, ambas organizaciones brindan formación política y ciudadana en todo el país. ACEP tiene por objetivo principal difundir los valores del humanismo cristiano y promover el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el federalismo, labor que realiza a través de sus filiales radicadas en diversas localidades en 20 provincias del país.