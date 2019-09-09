28° Estudiantina Olímpica Reconquista

Lunes 9 de septiembre todo suspendido por las malas condiciones climáticas.
Resultados - Club Atlético Adelante
Fútbol Femenino Juvenil
462 Reconquista (1) 634 Yapeyú (1)
8113 Instituto Reconquista (0) 8023 Colegio San José (0)
385 Susana Maglione (2) 203 Normal (0)
43 Comercio (0) 461 Industrial (0)
Fútbol Femenino Promocional
523 Barrio Guadalupe (6) 232 Malabrigo (0)
558 Puerto Reconquista (2) 1576 Núcleo Rural La Sarita (0)
593 Barrio Parque Industrial (0) 582 Barrio Lanceros del Sauce (0)
524 Barrio Carmen Luisa (1) 559 El Arazá (0)
Handball Masculino Juvenil Sub 14
8113 Instituto Reconquista (40) 203 Normal (14)
8023 Colegio San José (18) 461 Industrial (7)
Handball Masculino Juvenil Sub 19
43 Comercio (18) 8023 Colegio San José (17)
462 Reconquista (13) 385 Susana Maglione (12)
461 Industrial (21) 203 Normal (8)
Resultados - Atletismo
PROMOCIONAL MASCULINO TOTAL DE PUNTAJES
1º ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA – 52 PUNTOS
2º ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL – 50 PUNTOS
3º ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE – 34 PUNTOS
100 METROS
1º FRANCISCO NUÑEZ – ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE
2º PABLO BENITEZ – ESCUELA Nº 708 ANEXO PIZZURNO
3º FACUNDO ALEGRE – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
200 METROS
1º MIQUEAS BELON – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
2º MARCELO CABRERA – ESCUELA Nº 1576 NUCLEO RURAL LA SARITA
3º FACUNDO QUIEROZ – ESCUELA Nº 1559 NICANOR MOLINAS
400 METROS
1º GASTON UMERE – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
2º MARCELO CABRERA – ESCUELA Nº 1576 NUCLEO RURAL LA SARITA
3º EZEQUIEL VERA – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
1500 METROS
1º NESTOR CATANZARITA – ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE
2º RODRIGO GILES – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
3º HUGO CISNERO – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
POSTA 4 X 100 METROS
1º DAVID YORIS, JONATAN BELIZAN, LEANDRO ALBORNOZ Y NESTOR CATANZARITA – ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE
2º GABRIEL SOSA, VALENTIN SERVIN, SANTINO ALEGRE Y WALTER MUCHUT – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
3º ROSENDO GONZALEZ, DIEGO ROMERO, SANTINO NOBILE Y ALAN DEAN – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
BALA
1º JULIO NOBILE – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
2º LISANDRO MARCHETTI – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
3º MATEO FURRER – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
DISCO
1º JULIO NOBILE – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
2º LISANDRO MARCHETTI – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
3º PABLO AYALA – ESCUELA Nº 4314 NUCLEO RURAL LA LOLA
JABALINA
1º GASPAR MERELE – ESCUELA Nº 558 PUERTO RECONQUISTA
2º SAMUEL GOMEZ – ESCUELA Nº 558 PUERTO RECONQUISTA
3º BRUNO SPONTON – ESCUELA Nº 2295 MONTECARLO
SALTO EN ALTO
1º HENRY ORZAN – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
2º ELIAS ARANDA – ESCUELA Nº 524 BARRIO CARMEN LUISA
3º MATEO SOLARI – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
SALTO EN LARGO
1º ROSENDO GONZALEZ – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
2º SANTIAGO CUCIT – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
3º ALAN DEAN – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
TRIPLE
1º GABRIEL SOSA – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
2º DIEGO ROMERO – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
3º DARDO CUCIT – ESCUELA Nº 2295 MONTECARLO
JUVENILES MASCULINO TOTAL DE PUNTAJES
1º ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL – 134 PUNTOS
2º ESCUELA Nº 43 COMERCIO – 48 PUNTOS
3º ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA – 24 PUNTOS
100 METROS
1º IGNACIO CORONEL – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
2º MARTIN SARAVIA – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
3º MARTIN CHAVEZ – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
200 METROS
1º AGUSTIN TOMZAR – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
2º MARTIN CHAVEZ – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
3º IGNACIO PETEAN – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
400 METROS
1º IGNACIO CORONEL – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
2º JOSE PEREZ – ESCUELA Nº 634 YAPEYU
3º JOAQUIN ZAPATA – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
1500 METROS
1º RAMITO CONTI – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
2º TOBIAS IBARRA – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
3º ALEXIS NUÑEZ – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
POSTA 4 X 100 METROS
1º MARTIN CHAVEZ, MARTIN SARAVIA, AGUSTIN TOMZAR Y JOAQUIN ZAPATA – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
2º JOSE PEREZ, SANTIAGO PEÑA, BRIAN MARTINEZ Y ROSENDO ALVAREZ – ESCUELA Nº 634 YAPEYU
3º ALEXIS JARA, JERONIMO VILLAN, RODOLFO ALMADA Y SANTIAGO FURRER – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
BALA
1º JOAQUIN ZAPATA – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
2º FEDERICO CIAN – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
3º SANTIAGO FURRER – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
DISCO
1º FEDERICO CIAN – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
2º SANTIAGO FURRER – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
3º JEREMIAS GODOY – ESCUELA Nº 385 SUSANA MAGLIONE
JABALINA
1º JERONIMO VILLAN – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
2º LUCAS PRIETO – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
3º MARTIN BOGADO – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
SALTO EN ALTO
1º NAHUEL FERESIN – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
2º MATEO VERA – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
2º YOEL CATANEO – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
SALTO EN LARGO
1º NAHUEL FERESIN – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
2º AGUSTIN TOMZAR – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
3º JERONIMO VILLAN – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
TRIPLE
1º MATEO VERA – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
2º YOEL CATANEO – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
3º AGUSTIN GOLDARAZ – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
PROMOCIONAL FEMENINO TOTAL DE PUNTAJES
1º ESCUELA Nº 559 EL ARAZA – 54 PUNTOS
2º ESCUELA Nº 295 LA POTASA – 24 PUNTOS
3º ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE – 22 PUNTOS
100 METROS
1º JIMENA PETEAN – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
2º NAIARA FERNANDEZ – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
3º ELIANA FRANCO – ESCUELA Nº 8221 EFA LA SARITA
200 METROS
1º LORELEY AGONIL – ESCUELA Nº 43 COMERCIO NOCHE
2º ANA ALEGRE – ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE
3º ROSARIO SANCHEZ – ESCUELA Nº 594 BERNA
400 METROS
1º VALENTINA SPESOT – ESCUELA Nº 295 LA POTASA
2º LUCIABNA DOCEVE – ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE
1500 METROS
1º MILAGROS CORIA – ESCUELA Nº 4314 NUCLEO RURAL LA LOLA
2º HILDA CABALLERO – ESCUELA Nº 4314 NUCLEO RURAL LA LOLA
3º VALENTINA SPESOT – ESCUELA Nº 295 LA POTASA
POSTA 4 X 100 METROS
1º ABRIL LUCENA, JULIETA MOLINA, ANA ALEGRE Y CELESTE MEDINA – ESCUELA Nº 582 BARRIO LANCEROS DEL SAUCE
BALA
1º RIOS GUILLERMINA – ESCUELA Nº 295 LA POTASA
2º JULIETA ZBINDEN – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
DISCO
1º GIMENA MUCHIUT – ESCUELA Nº 594 BERNA
2º ALDANA ZORAT – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
3º MILAGROS CORIA – ESCUELA Nº 4314 NUCLEO RURAL LA LOLA
JABALINA
1º LORELEY AGONIL – ESCUELA Nº 43 COMERCIO NOCHE
2º MARTINA MAIDANA – ESCUELA Nº 2295 MONTECARLO
3º GISELA CUCIT – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
SALTO EN ALTO
1º STEFANIA SARAVIA – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
2º JULIETA ZBINDEN – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
SALTO EN LARGO
1º GUADALUPE ZBINDEN – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
2º MILENE CAPPELETTI – ESCUELA Nº 559 EL ARAZA
3º ROSARIO SANCHEZ – ESCUELA Nº 594 BERNA
FEMENINO JUVENILES TOTAL DE PUNTAJES
1º ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA – 92 PUNTOS
2º ESCUELA Nº 462 RECONQUISTA – 38 PUNTOS
3º ESCUELA Nº 634 YAPEYU – 34 PUNTOS
100 METROS
1º BRISA NARDELLI – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
2º ALDANA PEREZ – ESCUELA Nº 634 YAPEYU
3º MARIA LUZ ZUPEL – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
200 METROS
1º ALDANA PEREZ – ESCUELA Nº 634 YAPEYU
2º STEFANIA GAUNA – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
3º JESICA BENITEZ – ESCUELA Nº 462 RECONQUISTA
400 METROS
1º EUGENIA BENITEZ – ESCUELA Nº 462 RECONQUISTA
2º MACARENA OBREGON – ESCUELA Nº 634 YAPEYU
3º LUCIA MONZON – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
1500 METROS
1º MARIA LESCHIUTTA – ESCUELA Nº 203 NORMAL
2º YESICA BENITEZ – ESCUELA Nº 462 RECONQUISTA
3º EUGENIA BENITEZ – ESCUELA Nº 462 RECONQUISTA
POSTA 4 X 100 METROS
1º BRISA NARDELLI, FLORENCIA GOMEZ, GIANELLA ZUPEL Y STEFANIA GAUNA – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
2º ALDANA PEREZ, LUCIANA ROJAS, MACARENA OBREGON Y CANDELA LOPEZ – ESCUELA Nº 634 YAPEYU
3º NATALI FELMAN, BRENDA TORRES, LUNA BIASONI Y LARA RODRIGUEZ – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
BALA
1º FLORENCIA ESPINOSA – ESCUELA Nº 462 RECONQUISTA
2º VIRGINIA GONZALEZ – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
3º LUDMILA RAMIREZ – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
DISCO
1º MILAGROS PEREZ – ESCUELA Nº 203 NORMAL
2º VALENTINA SULIGOY – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
3º VIRGINIA GONZALEZ – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
JABALINA
1º LARA RODRIGUEZ – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
2º AYELEN LOPEZ – ESCUELA Nº 203 NORMAL
3º FLORENCIA GOMEZ – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
SALTO EN ALTO
1º CIBELE POUJADE – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
2º ABRIL ROSETTI – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
3º AILEN LAGROST – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
SALTO EN LARGO
1º MARIA LUZ ZUPEL – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
2º LUCIANA ROJAS – ESCUELA Nº 634 YAPEYU
3º GABRIELA PERALTA – ESCUELA Nº 43 COMERCIO
TRIPLE
1º BRISA NARDELLI – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
2º STEFANIA GAUNA – ESCUELA Nº 8113 INSTITUTO RECONQUISTA
3º JOANA MOLINA – ESCUELA Nº 461 INDUSTRIAL
DISCAPACIDAD MASCULINO/FEMENIINO TOTAL DE PUNTAJES
1º CENTRO DE DIA PASO A PASO – 44 PUNTOS
2º ESCUELA Nº 2060 DE FORMACION INTEGRAL AVELLANEDA – 6 PUNTOS
2º ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL – 6 PUNTOS
100 METROS FEMENINO
1º GILDA GOMEZ – CENTRO DE DIA PASO A PASO
2º MARTINA LUDUEÑA – ESCUELA Nº 593 BARRIO PARQUE INDUSTRIAL
100 METROS MASCULINO
1º NICOLAS ESCOBAR – CENTRO DE DIA PASO A PASO
2º HORACIO GOMEZ – CENTRO DE DIA PASO A PASO
3º OTRIEL ROMERO – CENTRO DE DIA PASO A PASO
BALA FEMENINO
1º GILDA GOMEZ – CENTRO DE DIA PASO A PASO
2º KIARA ARMUA – ESCUELA Nº 2060 DE FORMACION INTEGRAL AVELLANEDA
3º LUCIA PEREYRA – CENTRO DE DIA PASO A PASO
BALA MASCULINO
1º NICOLAS ESCOBAR – CENTRO DE DIA PASO A PASO
2º TRONCOSO LUCAS – ESCUELA Nº 2060 DE FORMACION INTEGRAL AVELLANEDA
3º ALEXIS FERNANDEZ – ESCUELA Nº 2060 DE FORMACION INTEGRAL AVELLANEDA
SALTO EN LARGO MASCULINO
1º HORACIO GOMEZ – CENTRO DE DIA PASO A PASO
2º ANDRES VARELA – ESCUELA Nº 2033 MADRE TERESA
3º OTRIEL ROMERO – CENTRO DE DIA PASO A PASO
Resultados - Hockey sobre cesped
HOCKEY FEMENINO INICIAL
MEDALLA DORADA: Escuela Nº 295 La Potasa
MEDALLA PLATEADA: Escuela Nº 524 Barrio Carmen Luisa
MEDALLA BRONCEADA: Escuela Nº 523 Barrio Guadalupe
HOCKEY FEMENINO AVANZADO:
MEDALLA DORADA: Escuela Nº 8023 Colegio San José
MEDALLA PLATEADA: Escuela Nº 461 Industrial
MEDALLA BRONCEADA: Escuela Nº 203 Normal
HOCKEY MASCULINO:
MEDALLA DORADA: Escuela Nº 43 Comercio
MEDALLA PLATEADA: Escuela Nº 295 La Potasa
MEDALLA BRONCEADA: Escuela Nº 461 Industrial
Resultados - Tenis
TENIS MUJERES MAYORES:
MEDALLA DORADA: Dana Blascovich – Escuela Nº 461 Industrial
MEDALLA PLATEADA: Leonela Cainelli – Escuela Nº 461 Industrial
MEDALLA BRONCEADA: Joana Molina – Escuela Nº 461 Industrial
TENIS VARONES MENORES:
MEDALLA DORADA: Facundo Llanos – Escuela Nº 593 Barrio Parque Industrial
MEDALLA PLATEADA: Bruno Padoan Vizcay – Escuela Nº 8023 Colegio San José
MEDALLA BRONCEADA: Octavio Baliña – Escuela Nº 8023 Colegio San José
TENIS VARONES MAYORES:
MEDALLA DORADA: Gaspar Audisio – Escuela Nº 8023 Colegio San José
MEDALLA PLATEADA: Brian Franco – Escuela Nº 593 Barrio Parque Industrial
MEDALLA BRONCEADA: Kevin Sandoval – Escuela Nº 2295 Montecarlo
Resultados - Ciclismo
CICLISMO FEMENINO GRUPO B:
MEDALLA DORADA: AGOSTINA SOLEDAD GILES - Escuela Nº 8113 Instituto Reconquista
MEDALLA PLATEADA: CAMILA VICTORIA PEREYRA - Escuela Nº 8113 Instituto Reconquista
MEDALLA BRONCEADA: MICAELA SOLEDAD ARCE - Escuela Nº 8113 Instituto Reconquista
CICLISMO MASCULINO GRUPO A:
MEDALLA DORADA: SAMUEL SPERANZA - Escuela Nº 634 Yapeyu
CICLISMO MASCULINO GRUPO B:
MEDALLA DORADA: ALAN EXEQUIEL GASPARUTTI - Escuela Nº 203 Normal
MEDALLA PLATEADA: HERNAN AQUINO - Escuela Nº 43 Comercio Noche
MEDALLA BRONCEADA: LUCIANO RAMSEYER - Escuela Nº 461 Industrial
Las actividades deportivas del día de hoy lunes 9 de septiembre fueron suspendidas por las malas condiciones climáticas.
Antes de las 12:00 horas entrega en la Secretaría de Cultura de Expresión Teatral: Tres ejemplares IMPRESO con EL GUIÓN, y en formato digital (en CD - PENDRIVE) Y la breve reseña que será leída por el locutor.
“Reconquista más ACTIVA que nunca”