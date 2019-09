Barbini presentó un proyecto para fomentar el trabajo y la inclusión social en ámbitos privados

Este proyecto tiene como iniciativa promover la inclusión social en circunstancias laborales y para que se pueda concretar cuenta con una serie de estímulos para el empleador, que pueden ser comerciantes o empresarios de San Cristóbal.

El objetivo principal es que las personas con discapacidad tengan su lugar en la sociedad como corresponde y puedan valerse por sí mismas. Si bien no debería existir un estimulo para que puedan obtener un trabajo, es un puntapié inicial para cambiar las reglas del juego en una comunidad.

En la ciudad existen distintos talleres, escuelas y propuestas recreativas para que las personas con discapacidad tengan un lugar donde puedan desarrollar lo que les gusta. Actualmente, en el municipio local trabajan personas con discapacidad que cumplen roles en áreas especificas con gran responsabilidad y muchas ganas.

«Presenté un proyecto que me pasó un concejal amigo de Sunchales por un tema que veníamos tratando de buscarle solución y tiene que ver con fortalecer y estimular a los empresarios o industriales locales para poder contratar personas con discapacidad y lograr un acompañamiento desde la Comisión Municipal de Discapacidad. Este tipo de política tenemos que estimularla, porque ya está cubierta la parte del estado, del porcentaje que establece la cantidad de personas con discapacidad que trabajan dentro de los organismos públicos, pero me parecía importante que el sector privado también pueda empezar a derribar esos mitos», explicó el concejal Barbini.

En cuanto al incentivo para los empleadores que contraten personas con discapacidad, el proyecto indica que el municipio le otorgue un 50% de descuento durante dieciocho meses a lo que se abona como derecho registro de inspección y un 50% de descuesto a la tasa general inmueble. Este denominado estímulo lograría derribar barreras y contribuiría a una sociedad más justa e igualitaria para todos.

«Esto se logra con experiencia, con ver lo que pueden hacer, hay que conocer a las personas, darles el lugar que necesitan para poder trabajar y ubicarlas en un lugar donde puedan rendir según sus capacidades. Sería importante darle este estimulo a los comerciantes para que realmente puedan contratar a personas con alguna discapacidad, sabemos que existen planes a nivel nacional, hay muchas opciones y faltaba la parte local para cerrar este círculo», señaló el concejal

Este proyecto ingresó hace muy poco al Concejo Municipal y, con el correr de los días, será analizado en distintas reuniones entre los sectores que realmente les interesa esta temática para encontrar una solución y brindar una oportunidad de trabajo a las personas con discapacidad.