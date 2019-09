Reconquista: alumno de educación física apuntó a profesor por acoso

En sede judicial un joven de 23 años sostuvo que ya rindió cinco veces mal la última materia y que el docente de 55 que la dicta no lo aprueba porque no accedió a sus "pedidos". Desde la institución repudiaron "los dichos vertidos por el estudiante" y sostuvieron que el proceso "sigue su curso"

Escándalo en Reconquista. Un alumno de la carrera de educación física en un instituto terciario de la ciudad cabecera del departamento General Obligado, en el nordeste de Santa Fe, denunció que es víctima de acoso por parte de un profesor, que en varias oportunidades lo citó a su casa para “charlar sobre las materias” y que “procuró contacto físico” con él.

En la misma denuncia el joven, que tiene 23 años, expuso que le falta una sola materia para recibirse y la rindió cinco veces, y que se trata de un de las que dicta el docente en cuestión: “No me aprueba porque no accedo a sus pedidos”, sostuvo en la presentación en el Centro Territorial de Denuncias (CTD) local, que formalizó el pasado 2 de septiembre. En su testimonio aseguró que “varios compañeros se ven hostigados” por el profesor, que puede citar a testigos de la situación y que “los mismos profesores se ríen” de los hechos: “Eso porque no tuviste relaciones con él, por eso no te aprueba”, sostiene que le dijeron.

La denuncia fue presentada por Tobías Rizzieri y apunta al profesor Víctor Gahn, de 55 años, docente del Instituto Superior de Profesorado N°4 Ángel Cárcano. El joven denunció que desde mayo pasado padece situaciones de acoso, que ya presentó una nota en la regencia del Profesorado dando cuenta de la situación. “Me llamaron a una reunión con la directora Isabel del Castillo”, refirió, y aseguró que allí “tomaron nota” y le aseguraron que “iban a ocuparse”. En paralelo su tía, que es abogada, formalizó otra presentación en la Regional del Ministerio de Educación, donde los funcionarios que la recibieron “se comprometieron a intervenir”.

El tercer paso fue la presentación en el CTD Reconquista. Y tras esa denuncia se pronunció formalmente la institución: en una nota con firma de directivos y profesores expresaron su repudio a “los dichos vertidos por el estudiante y sus familiares, acerca de que en esta especialidad se suceden situaciones de acoso y se silencian” por parte de algunos profesores.

“Por el contrario, negamos categóricamente tales acusaciones y entendemos que empañan la trayectoria de profesores y directivos de esta Institución”, manifestaron.

Puntualmente, señalaron sobre el examen final que transcurrió el día 27 de agosto en la materia Hándbol II, el tribunal fue intervenido por la regente a pedido del estudiante. “Lo mismo sucedió en otras oportunidades en que el estudiante solicitó una intervención por parte del equipo directivo”, dejaron expuesto.

También sostuvieron que en el último examen, previo a la denuncia del estudiante, “hubo intromisiones de familiares para filmar, invadiendo y avasallando de esta forma el accionar específico de los profesionales a cargo de las cátedras”. Y que ante cuestionamientos dieron explicaciones sobre el examen y le ofrecieron a la madre del alumno “que lleve una copia del examen escrito” para que la pueda “cotejar con otros profesores de educación física”.

Finalmente, sobre la denuncia por acoso la nota no niega ni acepta las versiones, marcando que se citó “por separado” a los involucrados “para esclarecer las acusaciones y labrar acta”.

“Se entrevistó tanto con el profesor Victor Gahn, como con el estudiante Tobías Rizzieri (que concurrió con su tía, a la vez abogada del mismo); en la misma oportunidad una de las partes añadió documentaciones probatorias de los dichos. A la fecha el proceso iniciado sigue su curso con los procedimientos que corresponden cumplimentar a las instituciones cuando surgen casos como los mencionados”, expusieron directivos y docentes.

“En la Institución y en la carrera de educación física existe la convicción y la voluntad de seguir atendiendo a esta situación con la finalidad de esclarecer y resolver los hechos, de tal modo de no desviar la atención del objetivo central de establecimientos del nivel superior: la formación de profesores. El repudio a las generalizaciones y versiones que circulan en los medios es porque, más allá de las dimensiones enormes del ISP N° 4 (más de 3.000 estudiantes) siempre se escucha, se dialoga y se responde en situaciones de conflicto con intención de salvaguardar los derechos de los involucrados”, concluye el texto.

Fuente: elciudadanoweb.com