Renzo Farias:"Para este mundial de Italia estoy más preparado y confiado"

El sanguillermino participará del Mundial de Bochas en Italia en parejas, individual y tiro progresivo. «Este viernes me voy a Coronel Moldes para luego partir a Mónaco donde tendremos un torneo preparatorio y luego afrontar el Mundial en Italia. Creo que este Mundial me tiene más maduro, estoy más tranquilo, más relajado y con más confianza. Creo que me convertí en un jugador más completo», contó.

«La idea en tiro progresivo es complicado apostar a una medalla porque hay muchas potencias mundiales, si hacemos las cosas más o menos bien la idea es llegar a cuartos de final. Después en parejas, si sostenemos el buen nivel, podemos pelearle a cualquiera de igual a igual. Estar entre los 8 ya es un gran mundial, obviamente que me encantaría llegar a una medalla», finalizó