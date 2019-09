Enrique Estévez: "Argentina necesita de laboratorios públicos de medicamentos para mejorar el sistema de salud"

“Tenemos que llevar nuestro modelo de salud pública, diagramado por Hermes Binner, al gobierno nacional”, enfatizó Estévez, el referente de la lista de Consenso Federal en Santa Fe que impulsa a Roberto Lavagna como presidente. Asimismo, el candidato a diputado nacional contó que uno de sus proyectos será el de “impulsar desde el Congreso nacional que los medicamentos se produzcan a través de laboratorios públicos para así garantizar la provisión ininterrumpida de medicamentos para nuestros jubilados, así como también de aquellos pacientes crónicos que no pueden acceder a ellos”, y acotó: “un modelo de salud como el de nuestra provincia, que además pone énfasis en el acompañamiento de los jubilados que han perdido poder adquisitivo con la terrible devaluación e inflación que venimos sufriendo a lo largo de estos años”. Además, el dirigente manifestó que “tanto el kirchnerismo como el macrismo han priorizado los negocios con las droguerías y laboratorios privados”, y remató: “La salud pública no es un negocio, es un derecho”. “Los adultos mayores fueron uno de los sectores más castigados por el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Al recorte de su poder adquisitivo de las jubilaciones, se sumó la pérdida del acceso real a los medicamentos”, expresó el secretario general del Partido Socialista. Cabe señalar que el gobierno nacional recortó alrededor de 160 medicamentos de consumo extendido que repartía el PAMI de forma gratuita. A partir de esa decisión los jubilados y pensionados tuvieron que comenzar a pagar esos medicamentos. Una medida que tuvo graves consecuencias: el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos alertó que se triplicó la mortalidad en los jubilados por la falta de acceso a los medicamentos. Asimismo, Enrique Estévez recordó el pedido del Dr. Roberto Lavagna para que "se implemente, de forma inmediata, un Programa de Emergencia Alimentaria y Sanitaria, para que a nadie le falte alimentos ni remedios”. En cuanto a la producción pública de medicamentos, el candidato a diputado nacional, interrogó: ¿Por qué no imaginar que el país cuente con laboratorios públicos de medicamentos? Si acá demostramos que se puede hacer. Proponemos un cambio de paradigma, ya que la única lógica que han sostenidos los gobiernos nacionales es la de la compra de medicamentos”. “Santa Fe sostiene una visión estratégica en este sentido. Con la producción pública de medicamentos a través del laboratorio de la Municipalidad de Rosario (LEM) y el correspondiente al gobierno provincial (LIF) no sólo se garantizan derechos sino que también se logra un manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos. En Santa Fe los medicamentos llegan a quienes tienen que llegar, a los sectores más vulnerables, de manera gratuita”, remarcó Estévez. “En la actualidad los laboratorios públicos de la provincia proveen el 94% de las unidades farmacológicas para la atención primaria de la salud y producen el 66% de las unidades farmacológicas totales que consume el sistema público de la provincia de Santa Fe. Además es proveedora de la Nación y otras provincias”, detalló el dirigente socialista.

Otra deuda que no puede esperar

Asimismo, Enrique Estévez se refirió a la deuda que tiene Nación con el Ministerio de Salud de Santa Fe para programas de salud, medicamentos y servicios de cobertura nacional, fondos que rondan los 500 millones de pesos. “El gobierno nacional debe honrar otro compromiso, pero este no puede esperar, porque está en juego la vida de los santafesinos y las santafesinas”, enfatizó Estévez. Entre los insumos que Nación debe proveer, por ejemplo, existe la compra de reactivos para estudios de HIV y algunas otras patologías, medicamentos oncológicos, prótesis, o drogas para enfermedades reumatológicas.