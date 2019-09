Proyecto para declarar Emergencia Alimentaria en San Cristóbal

El Concejal Cristián Barbini presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia alimentaria. El edil sostiene que la situación económica es realmente muy grave y que se debe poner en marcha políticas públicas que permitan el acceso universal a los alimentos para los sectores vulnerables.

Por lo tanto solicitó se declare la Emergencia Alimentaría por el término de 6 meses para que el Departamento Ejecutivo Municipal pueda llevar adelante acuerdos, convenios o programas específicos con los sectores públicos y privados que permitan obtener respuestas inmediatas ante la creciente demanda alimentaria, así como también, a realizar procedimientos especiales de compra alimentaria, debiendo mantener informado de las gestiones realizadas al Concejo.

“Estamos atravesando una grave crisis económica que nos lleva a que tengamos que determinar políticas ´públicas para palear este momento, y tratar de garantizar que todos tengan un acceso universal al alimento. Tiene que ver con la Ley aprobada en el Senado lo que indica el aumento de la partida presupuestaria en alimentos en casi un 50%. A nivel local no somos ajenos a la situación que atraviesa el país, veo con preocupación, y así quedó plasmado en la sesión del Concejo también de los demás concejales. Si bien este proyecto quedó en comisión, para tener una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social y el Intendente, seguramente tendrá un tratamiento para ser aprobado. Queremos saber si ellos necesitan alguna cuestión específica por parte del Concejo, para poder habilitar, y si es necesario darle herramientas al Ejecutivo, con convenios que se puedan firmar, proyectos entre lo público y lo privado, generar compras especiales para salir de esta emergencia” detalló Cristián Barbini.

De acuerdo a lo dialogado con el edil, la idea es re direccionar los fondos del presupuesto para paliar la situación que atraviesan los sectores vulnerables de la ciudad: los más pequeños y los adultos mayores. “Queremos garantizar la alimentación de una vez al día al menos de los chicos que están escolarizados, en los comedores escolares más los dos que dependen del municipio. Vemos algunos merenderos que de a poco se transforman en comedores. Hay una realidad que tiene que ver con los adultos mayores que no van a los comedores, más allá que hay algunos casos que asisten a los comedores municipales, es un sector muy vulnerable que no la está pasando bien, hay gente que te dice que dejo de consumir frutas y que no puede adquirir todos los medicamentos. Son situaciones que nos cuentan desde los farmacéuticos y la misma gente, entonces es importante darle una herramienta al municipio en consonancia a esta crisis que estamos viviendo. Se trata de un re direccionamiento de fondos del mismo presupuesto municipal y tratar de llevar adelante las prioridades. Hay que fijar las prioridades, pago de los sueldos de los empleados municipales, pago de servicios, por eso es necesaria una reunión con la Secretaria de Desarrollo Social para saber cuáles son las principales demandas. Creemos que se han sumado más personas a los comedores y es un indicativo que la situación no está bien” afirmó Barbini