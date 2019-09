San Cristóbal: III Fiesta Gaucha “Educando con Destrezas”

El evento se realizará el día domingo 13 de octubre a partir de las 9:00 horas en el predio de la escuela, en donde estarán participando agrupaciones gauchas de la ciudad y de localidades vecinas. Por la mañana, comenzará con el acto de apertura, luego se desarrollará el desfile de las agrupaciones y, posteriormente, arrancarán las rondas de destrezas que continuarán durante todo el día.

Además, habrá servicio de buffet, venta de comidas típicas como asado con cuero, empanadas criollas, choripanes, tortas fritas y pastelitos, entre otras cosas muy ricas.

La música no puede faltar, así que se estará presentando el grupo “Los Chalas”, “Danilo Albarracín” y el cierre estará a cargo de “Cuarteto Corazón de Oro”. Estos son los artistas confirmados hasta el momento, y se esperan algunas sorpresas durante la tarde.

Todo el personal, docentes, directivos, cooperadores, alumnos y ex alumnos de la escuela están trabajando en la organización del evento, preparando el predio y estudiando cada detalle para que todo salga perfecto como en las ediciones anteriores.

La fiesta se pensó en el año 2016, surgió como una idea del director que se la trasladó a los alumnos de sexto año, con el objetivo de recaudar dinero para la institución y brindándoles un porcentaje a los jóvenes para su fiesta de graduación. Todos se pusieron manos a la obra y en el 2017 se realizó la primera edición en el predio del Aeroclub de San Cristóbal que superó ampliamente las expectativas.

“Esa primera promoción de alumnos nos sigue ayudando, era un grupo que les apasiona la vida en el campo y las destrezas y están al pie del cañón. En ese entonces, no se permitió realizarla en la escuela, nos abrimos a otras instituciones y se nos ofreció el Aeroclub. Al año siguiente, quien era director de la escuela pasa a ser delegado regional y con la colaboración del supervisor nos permitieron realizarla en nuestra escuela al igual que este año”, explicó la Vicedirectora Carina Pasquini, que junto a los alumnos Brisa y Luján de quinto año y Jesús de sexto año hablaron con el semanario.

Al comienzo de este año, debido a la terrible situación económica que atraviesa el país, los directivos dudaron en realizar la fiesta, hasta que unieron esfuerzos y el equipo de trabajo decidió empezar a preparar todo.

“Elegimos octubre porque es en el marco del Día de la Madre, tenemos expectativas de que la ciudad y la región nos acompañan como otras veces. La recaudación va destinada a las áreas productivas de la escuela, tenemos diferentes sectores que demandan de un esfuerzo económico enorme, sumado a los alimentos para el ganado vacuno y porcino y a la parte agrícola. Son costos importantísimos y la asociación cooperadora no puede solventarlos sola sino hacemos beneficios. Tenemos una comisión de ex alumnos, padres, docentes y personal jubilado que tienen muchas ganas y nos apoyan en todo”

El evento está pensado para que toda la familia participe y disfrute de un día agradable, se esperan más de veinte agrupaciones gauchas de distintas localidades y, en esta oportunidad, estará participando la agrupación anfitriona “Lanceros del Sauce”. Es fundamental la participación de los alumnos en la organización y se notan las ganas, la voluntad y la predisposición que tienen.

“Me crié en el ámbito del campo y de la doma y eso me motiva. Elegí esta escuela porque me gusta la agricultura y la ganadería, me siento muy vinculado con la institución, lo hago por el amor a la escuela y no por el dinero, porque no requiero del gasto para la recepción sino que lo hago por el sentimiento a la escuela y a la fiesta. Los invitamos a todos a que asistan a la fiesta, los años anteriores superó las expectativas y esperemos que este año también”, contó Jesús, alumno de sexto año.

El costo de la entrada es de $150 e incluye el estacionamiento del vehículo en el predio que quedará hermoso para la fiesta. Todavía hay tiempo para las personas que quieran colocar un stand y exhibir sus productos, sólo deben comunicarse con el establecimiento. Además de los puestos de ventas, el Área de Formación Profesional estará presente con sus productos y el Centro de Estudiantes se encargará de los juegos y los castillos inflables para los niños. Para seguridad, el lugar contará con servicio de ambulancia, enfermeros y personal policial.

“Nos estamos preparando, nos vamos turnado, armando la parte de la sombra, poniendo en condiciones el predio, nos va a costar un poco porque se sembró pero con la lluvia se va a lograr un pastoreo para tenerlo lindo. Ya sobre la fecha nos vamos a estar moviendo más, pintando los postes, acomodando los alambres, tenemos mucho trabajo por delante. Me motiva mucho trabajar en esto porque es la escuela que yo elegí y lo que a mí me gusta”, expresó Brisa, alumna de quinto año.

Por último, la escuela confirmó que el animador de la fiesta será Oscar Encima, quien los está ayudando mucho con cuestiones organizativas. Las personas que colaboran lo hacen realmente porque quieran a la escuela y quieren que siga progresando año a año.

“Como parte del equipo directivo le digo a los alumnos que la única razón que me sostiene acá son ellos, con lo que se proponga nunca te sentís sola. Los chicos son ese motor que necesitamos en las escuelas para decir que vale la pena todo y esta escuela tiene la esencia de hacer las cosas con el corazón”, argumentó la Vicedirectora.