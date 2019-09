Campaña de prevención de Lepra

La Dermatóloga Mónica Prida y la Dra Silvia Paredes son dos referentes de la enfermedad en la Provincia de Santa Fe. Se jubilaron hace más de dos años, pero siguen comprometidas con la difusión y prevención de esta enfermedad.

Prida cumplía funciones como Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Iturraspe y la Dra. Paredes como Jefa del Programa Provincial de Lucha contra la Lepra.

“El diagnóstico temprano permite encarar el tratamiento adecuado y lograr la cura de la enfermedad, cortar la cadena de contagio y evitar las discapacidades que la enfermedad puede provocar” M. Prida

Más allá del inicio de la campaña que pretende instalar y hacer visible la enfermedad, la Dra. Prida, especialista en Dermatología comentó que “los programas no continuaron durante estos últimos años, hace dos años concretamente que no hay programas en marcha y no hay referentes. No hay forma de juntar datos y la enfermedad continua. Nosotros antes recibíamos de toda la provincia, la información. Cuando me jubilé fue mi gran preocupación. Cuando se detectaba un caso, había que seguir los protocolos. La provincia debía enviar a Nación y enviaban la medicación. Desde hace dos años no tenemos forma de hacerlo porque los programas no funcionan” comentó intranquila.

Cabe destacar que, la lepra reúne entre 300 y 400 casos anuales que están diagnosticados.Prida recordó que “antes se tenía el control familiar, ahora ya no contamos con ningún registro. Al no tener controles, la enfermedad volverá a recrudecer. Es una enfermedad que es muy silente al inicio, y además hoy nadie piensa en lepra”.

“La lepra puede ser una enfermedad de cualquier clase social” M. Prida

Prida remarcó la importancia de contar con registros y seguimientos de cada paciente. “Los controles familiares son muy importantes, recordemos que no cualquiera se contagia por estar al lado del paciente. En la herencia uno puede heredar la inmunidad alterada que puede entrar por vía respiratoria. Cuando detectamos un paciente hay que hacer el control familiar. Ahora los pacientes no tienen más a donde dirigirse y es lo más terrible de todo” alertó.

Finalmente, Prida informó que la zona endémica incluye a la provincia de Santa Fe. “La zona endémica es la nuestra, el norte, el clima permite que la bacteria se reproduzca más. Ojalá el gobierno que venga tome esta preocupación y resuelva hacer un grupo de salud que atiendan estos casos. Un paciente que pierde la sensibilidad, es una persona que no advierte cuando se quema las manos, cuando pisa a un clavo, entonces es importante prevenir y segundo hay que capacitarlo al paciente para evitar estas lesiones. Es un trabajo de grupo que lamentablemente no se tiene” concluyó.