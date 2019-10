Partido amistoso de fútbol femenino en el Club Independiente

El fútbol es pasión, amor, compromiso y compañerismo, muy popular en casi todo el planeta. Aunque muchos piensen que es un deporte para hombres se equivocan, las mujeres también tienen la capacidad para agarrar la pelota y salir a la chancha. Creen en sí mismas y tienen mucho potencial para desarrollar, son mujeres, lo pueden todo.

Hace unos días en la ciudad, se jugó un partido amistoso entre el equipo femenino del Club Atlético Independiente de San Cristóbal y el equipo Las Intocables, un combinado de jugadoras de Ceres, Hersilia, Selva y Arrufó.

Leo y Victor, los directores técnicos de los equipos se pusieron en contacto para concretar este partido, con la intención de que las chicas empiecen con el roce futbolístico en cancha de once. El objetivo es mejorar día a día, las chicas entrenan con mucho esfuerzo, sacrificio y voluntad y eso logrará el crecimiento tanto personal como futbolístico.

Después de una semana, en la que cada una cumple con sus obligaciones, se corrieron de su rutina y esperaron que llegue el viernes a la noche para jugar al fútbol. En el Club Independiente estaba todo listo, el equipo local entró al vestuario mientras esperaban a Las Intocables. Las luces de la cancha estaban encendidas y de a poco se fue acercando al público, por supuesto que no faltaron los familiares y los amigos de las jugadoras que las acompañan y las alientan.

Cuando entran a la cancha se nota el entusiasmo que le ponen, sienten orgullo por la camiseta que llevan y siempre quieren ir por más.

En la previa del amistoso, El Departamental dialogó con una jugadora de cada equipo, ellas contaron sus sensaciones y el sacrificio que afronta cada una y su club porque entrenar, viajar y jugar generan costos que se pueden sobre llevar a partir de beneficios, venta de comida y sorteo de números. El trabajo en equipo no se ve sólo dentro de la cancha sino que todos los días, pensando qué hacer para recaudar dinero y poder cumplir sus sueños de “jugar a la pelota”.

Representando a Las Intocables, la jugadora Verónica Marengo fue la encargada de brindar la entrevista. Es de Buenos Aires, tiene 32 años, juega al fútbol desde los 6 y el fútbol es todo en su vida.

“Venimos a compartir un amistoso con las chicas para darnos a conocer y disfrutar. Sobre todo hacer amistades, dar lo mejor, divertirnos y hacer un lindo partido sin violencia. Juego de 9, esta es la segunda vez que vengo a jugar, me llaman de distintos equipos porque juego en comercial. Ya hace dos años y medio que estoy acá por una meta, para hacerme conocer y si Dios quiere poder salir adelante con el fútbol y disfrutar de la vida que es lo más importante”.

Vero, además, contó que se llevan muy bien todas sus compañeras y que tienen amor por el fútbol. Ante la consulta, ¿las mujeres pueden vivir del fútbol? respondió “¿por qué no?”

“Bastante bien nos llevamos, el domingo pasado fuimos a jugar a Alpina, jugamos un torneo y nos fue bien. Hay compañerismo, me gusta, siempre están haciendo beneficios para poder seguir adelante, para que todas podamos viajar, no es fácil la situación, nos rebuscamos, hacemos tortas, rifas y el sacrifico es lo que vale”.

Por el Club Atlético Independiente, la joven Brisa Barbero juega de arquera, es de Monigotes pero vive en el albergue de la escuela Lanceros del Sauce de San Cristóbal, donde cursa sus estudios secundarios.

“Empecé hace unos meses, jugaba en el equipo de Monigotes, me vine a estudiar acá así que arranqué en junio y me gusta. Le ponemos mucho esfuerzo, entusiasmo y ganas, hay chicas nuevas que empezaron hace poco, somos muy unidas y cada día le ponemos más energía. Yo vengo a entrenar los viernes y los sábados por medio porque no soy de San Cristóbal, pero, las chicas entrenan toda la semana. El fútbol es mi vida, doy todo por el fútbol, siempre me gustó”.

Las chicas están listas para salir a la cancha, esperan con ansias ese momento y esto es sólo el comienzo de un largo camino en el fútbol.