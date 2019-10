Renzo Farías subcampeón del mundo y con récord americano

El sanguillermino Renzo Farias completó un enorme Mundial de Bochas Zerbin en Italia al terminar como Subcampeón del Mundo junto a su compañero de Pareja Facundo Capdevila en Sub 18. El tema de la edad tampoco es un tema menor ya que Renzo es Sub 16, es uno de los menores y podrá seguir participando en Sub 18.