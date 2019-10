Sportivo ganó bien sobre Racing

El duelo había sido parejo en el primer cuarto, sin grandes ventajas en el juego y en el tanteador. De todos modos, en el segundo cuarto Sportivo empezó a lastimar desde afuera y a defender mucho mejor. Poco a poco lo fue metiendo al rival en su libreto y llegaron los primeros indicios de ventaja importante. Sebastian Braida con 12 puntos en el segmento fue el gran aportante a la causa rojiblanca, complementando con una buena tarea de Leo Gandolfo.

La contención del local no le permitió moverse con tranquilidad a Rigada y Santillan en el poste bajo mientras que Sebastián Abba no pudo ser gravitante con su tiro a distancia.

Lejos de amilanarse en el segundo tiempo, Sportivo profundizó su juego y estableció mas diferencias. Nahuel Fino fue de lo mejor de un equipo sólido y casi sin altibajos.

A Racing se lo veía frustrado y carente de respuestas. En ese marco sucumbió al mejor volumen de su rival. Horacio Rigada se fue antes por 5 faltas y al de la cabecera departamental se le hizo cada vez mas cuesta arriba.

En el cuarto final no hubo demasiados cambios, Sportivo no declinó en su pauta de juego y en la medida que se acercaba el final, cada vez mas eran las certezas de que el local se iba a quedar con el triunfo, que por cierto, fue con una amplia brecha.

Síntesis

Sportivo Suardi (80): Grosso 4, Gandolfo 15, Braida 19, Gerlero 5, Ledesma 12, Godone 7, Andrione 1 y Fino 17. DT: A Poi

Racing (San Cristobal) (61): Ballarini 2, Perez 4, Caula 4, Magallanes 13, Rigada 10, Abba 19, Santillan 7, Suarez 2. DT: D. Racca

Progresión: 17-15/ 43-28/ 61-46 y 80-61

Árbitros: Chaparro – Gauna

Fuente www.zonade3.com