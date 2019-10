“Las mutuales serán herramientas ineludibles para el desarrollo económico y productivo”

“Me parece que el tiempo histórico, tanto a nivel internacional como nacional, está dándole una enorme oportunidad al sector, para constituirse en una herramienta importante de desarrollo económico de las distintas actividades de la producción y el trabajo, sostuvo Sacnun.

Señaló además que “es necesario repensar la defensa de la industria nacional, del empleo, de las Pymes y de las economías regionales, porque son sectores fuertemente afectados por el actual modelo económico, como por ejemplo los biocombustibles que atraviesan una situación de gran complejidad y sabemos la importancia superlativa que tiene para la provincia de Santa Fe“.

“Hay que trabajar en el sentido de generar una sinergia positiva entre el sector privado, el estado y las entidades, junto a Alberto, quien va a ser el próximo Presidente de la República Argentina, y junto a Cristina, porque tenemos un enorme desafío, donde en el desarrollo de la producción y de los alimentos con la industrialización de la ruralidad, éstas entidades tendrán que cumplir un rol central”.

“Cuéntenme como Senadora de esta provincia de Santa Fe, para defender a mutuales y cooperativas. No lo he prometido, sino que lo hice. Concretamente he defendido permanentemente cada vez que se ha intentado en el Senado de la Nación, gravar inescrupulosamente a este sector desconociendo la naturaleza jurídica del mismo, y lo hice porque entiendo que debe ser el motor ineludible, para poner de pié la economía y definitivamente decirle basta al capital financiero especulativo”, Concluyó Sacnun.

La Legisladora santafesina, compartió un panel en el encuentro mutualista junto a Oscar Rosas, Secretario Ejecutivo de FESAEM y Victor Sarmiento, Presidente de FISFE.

Por su parte, Oscar Rosas, Secretario Ejecutivo de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, destacó la participación de la industria en ésta Feria Nacional y abogó por una mayor integración de ese sector productivo a la tarea que ya han emprendido junto a diversas mutuales del interior santafesino.

En este sentido, Rosas manifestó su satisfacción por el compromiso asumido por el representante de la industria santafesina y la dirigencia mutualista para continuar avanzando en la planificación estratégica de desarrollo conjunto