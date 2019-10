El Museo Ferroviario cumplió 6 años desde su creación

El Museo Ferroviario lleva 6 años conservando y difundiendo la historia de la ciudad cabecera departamental. Como parte de los festejos por el aniversario y planeando nuevas actividades para el futuro, convocaron a las instituciones de la ciudad con la idea de generar un proyecto integrador para continuar adelante formando un solo equipo, que cuide el patrimonio cultural.

Por lo tanto, propusieron, generar espacios de diálogo, reflexión y participación. Elaborar propuestas tendientes a la construcción de la identidad local y regional. Desarrollar actitud crítica hacia problemáticas significativas del presente. Revisar las posibilidades educativas en el ámbito de los museos y del patrimonio. Promover el respeto y cuidado de monumentos, documentos y lugares históricos. Fortalecer sentimientos de pertenencia a través del patrimonio cultural

Preguntas como dónde estamos, qué queremos y cómo podemos lograrlo fueron algunas de los cuestionamientos que llevaron adelante los representantes de las instituciones que se comprometieron.

Viviana Molina, Presidente de la Comisión del Museo ferroviario indicó que «nosotros tenemos una problemática y es que la comisión que está conformada por 6 adultos, estamos en forma constante y no contamos con más recursos humanos, recordemos que en un primer momento participaban los alumnos. Estos dos últimos años fue trabajar con el profesorado, pero ellas se dedican a la investigación. Aún no hemos podido contar con algún alumno que este aquí, comprometido con días y horarios en el museo».

Asistieron representantes de la Sociedad Italiana, Museo de Ex Combatientes y Familiares de Caídos en Malvinas, Dirección de Cultura, Profesorado Escuela N°40 Y Club Ferro Dho, quienes se comprometieron para una próxima reunión el viernes 18 de octubre en el edificio de la Sociedad Italiana.

El desafío es importante, se trata de aunar esfuerzos para que las instituciones logren revertir situaciones que hoy por hoy no les permiten crecer. En una segunda etapa, se formará un circuito para visitas turísticas por las diferentes instituciones.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FelDepartamental%2Fposts%2F2921208611224124&width=500" width="500" height="764" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>