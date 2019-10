12 de Octubre "Día del Respeto a la Diversidad Cultural"

Tiempo atrás, se lo conocía como «Día de la Raza», pero, a partir del año 2010 se modificó por «Día del Respeto a la Diversidad Cultural», con el objetivo de garantizar los Derechos Humanos en los pueblos originarios. De esta manera, se puede recordar, conmemorar y trabajar para el bienestar de todas las culturas que habilita al debate y a las reivindicaciones de los pueblos originarios del continente Americano.

«Más que una celebración es una conmemoración, lo que sería rescatar todo aquello que tiene que ver con los pueblos originarios que aún hoy siguen siendo avasallados y dejados de lado. Hay unos pequeños cambios, son pocos y creo que es por una resistencia cultural que ejercen los originarios en contra del tiempo y los gobiernos que son los que tendrían que tomar las decisiones. Se debería poner en práctica lo que dice la Constitución Nacional, el derecho de todo ser humano libre, respetado como persona y que tenga derecho a su identidad», expresó Ángel Alassia.

Desde hace más de veinte años, el docente y escritor Ángel, se interesó por este tema y decidió investigar acerca del mismo. Como él dice, «por curioso» logró conocer muchos aspectos de la cultura de los pueblos originarios y escribió poemas que se plasmaron en el libro «Yivichigui yauigra» que significa «Mi sangre está enojada».

«Siempre me intereso conocer sobre los pueblos originarios, especialmente de la zona. Soy docente rural jubilado, así que durante muchos años trabajamos con los aborígenes de la zona y donde más material se encuentra es en los trabajos del Doctor Alemán y de Don Giussani. A partir de ahí, surgió hace mucho tiempo una serie de poemas que estaban basados en textos del Dr. Alemán. Fui leyendo distintas cosas, hay una obra muy interesante de los abipones que son como el último grupo de aborígenes que había en la zona, desde el chacho hacia el sur con la llegada de los españoles».

En el libro de poemas, Ángel contó que utiliza palabras del idioma abipón que indican nombres de ríos, animales o cosas cotidianas y el título está relacionado con creencias que tenían los abipones, «ellos decían que cuando se enfermaban su sangre estaba enojada, entonces, se hacían cortes y sangrados para que salga esa sangre que estaba enojada y se renueve por otra sangre que producía el cuerpo y tapaban la herida con barro hasta que cicatrizaba. Al final de cada poema hay unos versos que tienen que ver con la conquista y se unen en el poema final que es la parte del avasallamiento del blanco sobre el indígena».

Ángel le dedicó mucho tiempo a la investigación y búsqueda de material de la cultura, las creencias, las costumbres y los ritos que tenían los pueblos originarios. Fue una tarea que disfrutó y que la realizó con placer, especialmente, porque fue docente rural cuando se comenzaba a tratar la regionalización en el año 1978 en Polvareda. No existían muchos datos y el material sobre el tema se fue recopilando de a poco.

«Me parece que es un tema muy representativo y que no debería olvidarse nunca, permite que el tema del aborigen siga estando en la memoria y en el cotidiano de la gente. Espero que de a poco se pueda lograr una igualdad real de los indígenas que están muy sometidos y segregados de lo que es la sociedad en general. Hay que empezar a valorar todo aquello que tiene el indígena como sus costumbres, su cultura, sus dioses y su contacto con la naturaleza, algo importante que deberíamos rescatar porque se está perdiendo».